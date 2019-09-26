Сбербанк принял участие в международном форуме Sibos 2019 в Лондоне

Сбербанк принял участие в международном форуме Sibos 2019 в Лондоне. Мероприятие проходило в столице Великобритании с 23 по 26 сентября.

В ходе заседаний и пленарных дискуссий члены делегации банка обсудили с представителями ведущих мировых банков перспективы развития финансовой отрасли и трендов, связанных с прогрессирующим внедрением цифровых технологий.

В этом году на форуме подробно исследовали вызовы, с которыми сталкивается профессиональное сообщество: изменение конкурентных приоритетов, возросшее влияние геополитических факторов, усиление регуляторного давления в банковской отрасли. Команда Сбербанка провела свыше 100 встреч с иностранными банками как по традиционным для форума тематикам -расчётный бизнес, торговое финансирование, банкнотный бизнес, так и по новым направлениям, связанным с технологической трансформацией и продуктами экосистемы.

Анатолий Попов, заместитель Председателя Правления Сбербанка:

«Мы традиционно уделяем внимание значимым мероприятиям, имеющим отношение к финансовой индустрии. Sibos, без всякого сомнения, один из ведущих. Нам, прежде всего, интересно новое понимание банковской экспертизы в условиях глобальной цифровизации, а также тренды в сфере создания эффективных бизнес-моделей по различным направлениям финансового и нефинансового взаимодействия с клиентами».

Sibos 2019 — крупнейшая конференция на финансовом рынке. В этом году форум собрал рекордное количество участников - 11 000 представителей банковской индустрии со всего мира. Повестка включала проведение шести блоков заседаний, в ходе которых состоялось более 100 сессий с участием признанных международных экспертов.