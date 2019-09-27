Сбербанк принял участие в XIV Международном форуме ПФИ-2019

Сбербанк принял участие в XIV Международном форуме «Российский рынок производных финансовых инструментов» (ПФИ-2019).

Основными темами форума стали тенденции и инновации биржевого и внебиржевого рынков ПФИ, инициативы Банка России по развитию рынка процентных ПФИ, перспективы развития рынка структурных облигаций, возможности для институциональных инвесторов, стратегии управления рыночным риском для НПФ, УК и страховых компаний.

Владимир Яровой, старший управляющий директор блока «Корпоративно-инвестиционный бизнес», выступил модератором дискуссии на тему: «Развитие электронной торговли и инновации рынка ПФИ». Он осветил вопросы электронной торговли деривативами в электронных платформах, а также рассказал о клиентской активности по ПФИ, трендах развития и вопросах управления риском для банка-маркетмейкера.

Павел Васильев, главный сейлз-трейдер блока «Корпоративно-инвестиционный бизнес», поделился практическим опытом подготовки эмиссионной документации по структурным облигациям, а также рассказал о ходе обсуждения условий для возможности предложения структурных облигаций неквалифицированным инвесторам в рабочей группе, созданной при Банке России.

Александр Зозуля, управляющий директор блока «Корпоративно-инвестиционный бизнес», принял участие в панельной дискуссии, посвященной инструментам и инфраструктуре биржевого и внебиржевого рынков ПФИ, в рамках которой обсудили динамику деривативного и денежного рынков, структуру спроса на деривативные инструменты, а также концепцию введения централизованного клиринга.

Сбербанк — спонсор XIV Международного форума ПФИ-2019, прошедшего 25 сентября 2019 года в Москве.