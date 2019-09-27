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Банк «Солидарность» принял участие во втором Российско-китайском финансовом форуме

27 сентября 2019

12 сентября Председатель Совета Директоров В.В. Кумин и и.о. Председателя Правления В.П. Арбузов, а также руководители профильных подразделений Банка приняли участие во втором Российско-китайском финансовом форуме, организованном Обществом российско-китайской дружбы, Обществом китайско-российской дружбы и Союзом Китайских предпринимателей в России.

На форуме руководители ведущих российских и китайских финансовых институтов, крупных международных корпораций, органов государственной власти, некоммерческих фондов и организаций, обменялись мнениями по широкому спектру вопросов сотрудничества двух стран в сфере финансов, экономики и торговли. Особое внимание участники форума уделили вопросам содействия расчетам в национальных валютах и снижению зависимости от третьих стран при проведении трансграничных платежей.

Выступая на круглом столе, посвященному проблемам и инновациям в российско-китайском финансовом сотрудничестве, Председатель Совета Директоров Банка В.В. Кумин отметил, что Банк «Солидарность» активно развивает отношения с китайскими партнерами с целью создания надежной инфраструктуры для предоставления нашим клиентам бесперебойных трансграничных расчетов, внося свой вклад в укрепление российско-китайского взаимодействия в сфере экономики и торговли.

Председатель Общества китайско-российской дружбы, Первый Заместитель Председателя ВК НПКСК т-щ Чэнь Юань в своем выступлении подчеркнул стратегическую важность развития сотрудничества России и Китая в финансовой сфере для достижения задач, поставленных высшими руководителями.

Банк «Солидарность» в соответствии с новой стратегией развития намерен продолжать активно укреплять отношения с партнёрами из Китая и предлагать своим клиентам самые качественные финансовые продукты и услуги.


/ СИА /
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