Банк УРАЛСИБ провел конференцию для предпринимателей в Уфе

19 сентября Университет бизнеса Банка УРАЛСИБ провел в Уфе бесплатную конференцию для представителей бизнеса «Практикум для предпринимателей». Участниками мероприятия стали более 150 гостей, в числе которых представители государственных и общественных организаций, малого и среднего бизнеса, а также топ-менеджеры, владельцы компаний и начинающие предприниматели.

С презентациями выступили спикер и модератор конференций Университета бизнеса УРАЛСИБ Даниил Баженов, руководитель уфимского филиала ГК «Интерлизинг» Александр Зверев, основатель кадрового агентства komanda.pro Максим Киселев, руководитель Центра информационной поддержки бизнеса «Аспект» Кристина Петрухнова, персональный бренд-менеджер Элина Тахаутдинова. Банк УРАЛСИБ на мероприятии представили начальник Управления региональной сети малого бизнеса Альфия Абсалямова, начальник Управления дистанционных продаж Департамента развития и продаж малого бизнеса Олег Глушаков и руководитель направления обучения клиентов Ирина Храмцова.

Спикеры рассказали о том, как предпринимателю расти внутри Банка, какие инструменты стоит использовать для развития бизнеса, и как на основе построения личного бренда увеличить продажи. За время семинара гости узнали, как привлечь клиентов, как собрать команду продавцов, как вести переговоры и определить тип личности собеседника.

Вторая часть программы прошла в формате интерактивных групп. Более 70 человек остались на индивидуальные «бизнес-разборы» по трем направлениям: диджитал-воронка, продажи и команда. Участники разделились на 3 группы, в каждой из которых опытный спикер решал конкретные задачи уфимских компаний. Заявки на обсуждение гости подавали заранее, но можно было и в процессе озвучить свою проблему и получить различные варианты решений.

«Уфимским предпринимателям повезло больше всех, ведь именно здесь мы запустили новый формат «круглого стола», – отметила руководитель направления обучения клиентов Ирина Храмцова. – Получились быстрые разборы реальных задач и вопросов. Это как раз то, что каждый хочет получить на подобных мероприятиях: практический разбор от профессионалов с советами и консультацией по своему конкретному случаю: что можно сделать, как это можно сделать, как это делают в других городах. Максимально четкие ответы на очень важные вопросы».

Семинар в Уфе стал четырнадцатой офлайн-встречей спикеров Университета бизнеса Банка УРАЛСИБ с действующими и потенциальными клиентами. Новый формат практической части показал, насколько актуальным остается живое общение для людей, которые сталкиваются на практике со сложными задачами. Практика, совет, помощь в поиске источника знаний – как никогда актуальны и для начинающих предпринимателей, и для тех, кто столкнулся с новыми задачами во время роста и развития компании.