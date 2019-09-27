ФГ БКС и ФГ «УРАЛСИБ» заключили соглашение о стратегическом партнерстве

Финансовая группа БКС и Финансовая группа «УРАЛСИБ» подписали соглашение, направленное на стратегическое партнерство в сфере продаж инвестиционных продуктов и услуг. В рамках соглашения ФГ БКС приобретает Управляющую компанию УРАЛСИБ.

Соглашение отвечает стратегическим целям и задачам обеих сторон. ФГ БКС является одним из лидеров российского инвестиционного рынка, реализует модель финансового супермаркета и имеет широкую продуктовую линейку, ориентированную на решение инвестиционных задач всех категорий клиентов. ФГ «УРАЛСИБ» имеет значительный опыт развития комплексных клиентских отношений, построения разветвленной банковской сети с федеральным охватом и широкой клиентской аудиторией.

Управляющая компания УРАЛСИБ является одной из ведущих компаний в сегменте открытых ПИФов и управления средствами пенсионных накоплений ПФР. Компания имеет широкую сеть продаж, состоящую из более чем 200 точек. Компания имеет рейтинг надежности и качества услуг на уровне «А+» и занимает 31 место в рейтинге управляющих компаний «Эксперт РА»; общий объем активов под управлением составляет 24,2 млрд рублей.

В результате реализации партнерства клиенты ФГ «УРАЛСИБ» получат доступ к одной из наиболее диверсифицированных продуктовых линеек в области инвестиций на российском рынке, включающую в себя, в дополнение к продуктам управления активами, структурные продукты и брокерское обслуживание. В свою очередь ФГ БКС получит сильного и опытного партнера на федеральном уровне в сфере привлечения клиентов на инвестиционные продукты.

Игорь Кобзарь

генеральный директор УК БКС

«Мы рады заключить стратегическое партнерство между двумя лидерами финансового рынка. Наши компании намерены использовать эффект синергии для достижения совместных задач на растущем двузначными темпами российском рынке инвестиционных услуг».

Эдвард Голосов

глава БКС Капитал, заместитель президента – председателя правления по инвестиционному и страховому бизнесу ФГ БКС

«Развитие партнерских каналов – одно из приоритетных направлений для инвестиционного и страхового бизнеса ФГ БКС на ближайшие годы. Этот проект для нас – не только покупка интересного стратегического актива, но и развитие каналов продвижения через партнерство с сильным дистрибьютором, ФК «УРАЛСИБ». Для нас это не первый опыт стратегического сотрудничества, и мы всегда готовы к выстраиванию подобных взаимовыгодных партнерских отношений».

Станислав Власов

генеральный директор ФК «Уралсиб»

«Это значительный шаг не только в развитии стратегического партнерства наших компаний, но, что еще важнее, это значительный шаг на пути к дальнейшему улучшению продуктового предложения. Я уверен, что синергетический эффект нашего сотрудничества позволит успешно развивать сервисы и поможет найти новые точки взаимодействия с клиентами».