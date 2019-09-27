Офис «Вежливый» открыл ПСБ в здании Минобороны РФ

Председатель ПАО "Промсвязьбанк" Петр Фрадков и Первый заместитель министра обороны РФ Руслан Цаликов открыли новый специализированный офис "Вежливый" в главном здании Министерства обороны РФ по адресу: Фрунзенская набережная, 22/2. Сотрудникам Министерства обороны теперь доступны все розничные услуги ПСБ: в «Вежливом» можно будет открыть зарплатную карту, оформить военную ипотеку или рефинансировать ее, получить кредит по льготной ставке, приобрести ОФЗ-н, а также совершить необходимые операции через банкомат.

«Открытие офиса в Министерстве обороны РФ – безусловно, знаковое событие. За то время, что банк работает в новом статусе, нам удалось добиться значительных результатов: мы структурировали работу с предприятиями ГОЗ, наладили взаимовыгодное финансовое сотрудничество с военной промышленностью, сформировали принципиально новую линейку услуг для военнослужащих, сотрудников предприятий ОПК и их семей. Открытие офиса «Вежливый» – это еще одна качественная оценка деятельности ПСБ, но, уверен, не последняя», – сказал Петр Фрадков.

«Вежливый» – первый офис в Москве, открытый под обновленным брендом «ПСБ | Банк сильных людей». Новый формат офисов – более светлые и открытые помещения, пространство, организованное по принципам эргономики и рационального зонирования. При этом, как и прежде, в числе преимуществ банковского сервиса банка – высокий уровень комфорта и индивидуальный подход.

ПСБ активно работает над развитием офисной сети по всей стране. С начала 2019 года специализированные офисы были открыты в городах Чебаркуль, Комсомольск-на-Амуре, Чита, Власиха, Архангельск, Балтийск, Борзя, Наро-Фоминск и Краснознаменск. В 2019 году банк планирует привлечь на обслуживание порядка 100 тыс. клиентов из числа военнослужащих, сотрудников предприятий ОПК, военных пенсионеров и членов их семей.