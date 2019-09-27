Солид Банк проведет семинар на тему инвестиционной привлекательности России

Семинар проводится каждый год, что подтверждает высокий интерес и актуальность тематики у японских партнеров, а также представителей бизнеса Страны Восходящего солнца. Российский рынок является невероятно привлекательным для иностранного бизнеса, но, в то же время зарубежных предпринимателей одолевают сомнения и опасения. Это, во-первых, конечно, следствие недостаточной информированности и сложившихся стереотипов, большая часть из которых – атавистичны. Во-вторых, влияние внешнеэкономической обстановки, недружественной риторики и санкций.

Но Россия и Япония в силу своего геоположения и исторических связей взаимно заинтересованы в партнерстве. Особенно японская сторона, так как Российская Федерация это и одна из наиболее многочисленных в мире аудиторий потребления товаров и услуг, и самая богатая ресурсам страна, и высококвалифицированный персонал, и что, пожалуй, наиболее привлекательно для инвесторов – не перенасыщенный рынок с колоссальным потенциалом для запуска и развития предпринимательской деятельности в разнообразных сферах.

Спикерами Семинара выступят с российской стороны: Председатель Совета Директоров АО «Солид Банк» Владимир Семернин, Председатель Правления АО «Солид Банк» Геннадий Фофанов, Михаил Королюк, руководитель департамента по развитию бизнеса на зарубежных рынках ИФК «Солид» и заместитель начальника Дальневосточного Главного Управления Банка России Денис Давыдов.

Японскую сторону представят: Посол России в Японии Михаил Залузин, директор Института глобальных исследований Кэнона Дайсуке Котэгава, Президент New-S Securities Тошиаки Нисикава и Президент New-S Asset Management Осаму Масаки.

Семинары в Токио, ставшие традиционными, являются уникальной платформой для обмена информацией и выстраивания надежных партнерских отношений между представителями бизнеса и финансовыми институтами России и Японии.