БКС Банк предлагает премиальный трансфер для держателей карт MORE Visa Signature

БКС Банк совместно с Gett такси запускают бесплатный трансфер в аэропорт и/или обратно на автомобилях бизнес-класса для держателей карт MORE Visa Signature и других премиальных карт БКС Банка.

Активировать трансфер можно в мобильном приложении «БКС Банк», после чего премиальная поездка становится активной в приложении Gett. Бесплатно воспользоваться данной услугой два раза в год могут все держатели карт MORE Visa Signature, а также других премиальных карт БКС Банка, оформленных в рамках пакета услуг «Брокер PRO» и «Ультима».

Дэйв Вайсер, основатель международного сервиса по заказу такси Gett, уверен, что держатели карт БКС Банка смогут по достоинству оценить премиальный сервис Gett, известный своим качеством по всему миру.

«Бесплатный трансфер в аэропорт стал логичным дополнением премиального пакета услуг для держателей карты MORE, в рамках которого уже предоставляются доступ в бизнес-залы аэропортов Lounge Key, расширенная страховка для путешествий с покрытием 100 000 евро, включая экстремальные виды спорта, онлайн-консультации с врачами из любой точки мира, консьерж-сервис 24/7 и снятие наличных в банкоматах по всему миру без комиссии до 500 000 рублей в месяц», — отмечает руководитель розничного бизнеса БКС Банка Чернышев Илья. По его словам, MORE — одно из наиболее удобных банковских предложений для путешественников, когда все необходимые в поездках услуги можно получить по одной карте.

Помимо премиальных услуг, востребованных в путешествиях, клиенты по карте MORE Visa Signature получат бонусы — до 5% на любые покупки, а также до 30% по спецпредложениям партнёров программы лояльности «БКС Бонус», где один бонус равен одному рублю.

Узнать подробнее и заказать карту MORE Visa Signature можно на сайте bcs-bank.com. Карту доставят бесплатно в удобное для клиента время и место.