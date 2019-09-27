Дмитрий Бердников продолжит работу в должности мэра Иркутска

Дмитрий Бердников продолжит работу в должности мэра Иркутска. Данное решение глава города принял в связи с изменением регионального законодательства.

– Изменения в региональном законодательстве были приняты после того, как в Иркутске прошли выборы в городскую думу. Вы знаете, что по новому закону в столице Приангарья будет назначаться сити-менеджер. Мэр теперь не избирается из числа депутатов. После того, как Законодательное собрание области проголосовало за эти нововведения, я принял решение продолжить работу в должности мэра, – отметил Дмитрий Бердников .

Дмитрий Бердников подчеркнул, что в округе №16, где он был выбран депутатом, состоятся довыборы. Кроме того, глава города прокомментировал перенос первого заседания Думы Иркутска. По регламенту Думы для выдвижения кандидатов на муниципальные должности, такие как председатель Думы, его заместители, а также председатели и заместители постоянных комиссий Думы должны быть поданы письменные заявления в аппарат Думы не позднее, чем за 9 дней до заседания. Эти предложения должны быть доведены до сведений депутатов не позднее, чем за 5 рабочих дней до первого заседания думы. Таким образом, для того, чтобы соблюсти весь Регламент, необходимо более 14 дней. В связи с этим мэром Иркутска было принято решение о назначении первого заседания Думы на 27 сентября. Двухнедельного срока для назначения первого заседания думы, предусмотренного Уставом города, недостаточно, чтобы соблюсти сроки регламента Думы. Следует отметить, что Федеральный закон предусматривает возможность созыва первого заседания Думы в срок до 30 дней, уточняет пресс-служба мэрии.