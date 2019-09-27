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Средняя зарплата инженера-энергетика в Иркутске – 52 000 рублей

27 сентября 2019

Сервис по поиску работы Superjob проанализировал зарплаты инженеров-энергетиков в 70 крупнейших городах России, в том числе в Иркутске.
Как оказалось, в столице Приангарья инженер-энергетик в среднем получает 52 000 рублей, когда его коллеги в Москве могут рассчитывать в среднем на заработок в 75 000 рублей в месяц, а в Санкт-Петербурге – 69 000 рублей в месяц.В Красноярске средний доход аналогичного специалиста составляет 51 000 рублей, в Чите – 54 000 рублей, в Улан-Удэ – 47 000 рублей в месяц.

 


/ СИА /
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