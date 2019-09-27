Завершен капитальный ремонт Аршанской школы Тулунского района

Капитальный ремонт завершен в школе села Аршан Тулунского района, которая была повреждена в результате паводка. Об этом сообщил Губернатор Иркутской области Сергей Левченко на заседании Правительственной комиссии по ликвидации последствий паводка, произошедшего на территории Иркутской области, под руководством заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Виталия Мутко. Ремонт проходил в рамках федеральной Программы восстановления жилья, объектов связи, коммунальной инфраструктуры, административных зданий и сооружений, поврежденных или утраченных в результате наводнения на территории Иркутской области.

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Всего по итогам внесенных изменений в перечень федеральной Программы восстановления жилья, объектов связи, коммунальной инфраструктуры, административных зданий и сооружений, поврежденных или утраченных в результате наводнения на территории Иркутской области включено 133 объекта социальной сферы, в том числе 55 первоочередных объектов, из них 22 объекта образования, семь детских садов, 17 медицинских учреждений, два объекта социальной защиты населения.

В целом, к началу учебного года были подготовлены 15 школ и шесть детских садов, пострадавших от паводка. Продолжаются ремонтные работы, не препятствующие образовательному процессу, в шести объектах образования: школе №2, школе №10 Нижнеудинска, Шумской и Порогской школах Нижнеудинского района, школе № 2 поселка Октябрьский Чунского района. Завершены работы по капитальному ремонту детского сада № 11 и детского сада Теремок в Нижнеудинске. В детском саду Лучик в Тулуне завершат работы до 1 октября. Капитальный ремонт детского сада № 3 в Нижнеудинске будет завершён до конца 2019 года, детского сада № 12 – к 1 ноября 2019 года. Также к этому времени восстановят еще ряд спортивных, культурных и образовательных учреждений города.

В Тулуне планируется строительство шести объектов образования: трёх школ и трёх детских садов. Две школы строятся на 1275 мест каждая в микрорайонах Березовый и Угольщиков с участием АО «РЖД» и ПАО «НК Роснефть» и одна на 250 мест.