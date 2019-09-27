Участники международного молодежного форума «Байкал» получили от 50 до 400 тысяч рублей на реализацию социальных проектов

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко вручил сегодня сертификаты на реализацию социальных проектов участникам международного молодежного форума «Байкал». Мероприятие проходило этим летом на Байкале, участие в нем приняли 550 молодых людей от 18 до 30 лет из субъектов Российской Федерации и других стран. Они разработали 223 социально-экономических проекта, направленных на развитие Байкальского региона, субъектов Сибирского федерального округа и страны в целом.

Часть проектов стали победителями всероссийского конкурса. 25 перспективных работ получат грантовую поддержку от Федерального агентства по делам молодежи на общую сумму около десяти млн рублей, из них на проекты участников Иркутской области – более четырех млн рублей.

- Молодежный форум «Байкал» в очередной раз собрал самых ярких, амбициозных и талантливых ребят со всей страны. Вы обозначили актуальные проблемы, которые существуют в регионе, и уже начали работу над их решением. Мы видим, что на форуме рождаются проекты для качественного улучшения жизни, создаются устойчивые и тиражируемые модели вовлечения молодых людей в социальную практику, - отметил глава региона.Еще 16 проектов решили поддержать на региональном уровне. Средства на эти цели выделил Фонд развития регионов России «+7» («Плюс Семь»). Сумма поддержки составляет от 50 до 400 тысяч рублей.Например, в направлении «Добровольчество» сертификат на реализацию проекта получил Никита Дмитриев, автор идеи «Спартакиада ВФСК «Готов к труду и обороне» среди несовершеннолетних, состоящих на различных видах учета». Отмечен и проект «Школа Волонтёров» студентки Иркутского государственного университета путей сообщения Александры Сериковой. В направлении «Наука и технологии» поддержан проект ««ТРУДКРУТ» - конкурс профессионального мастерства студенческих отрядов Иркутской области», автор которого студентка Иркутского национального исследовательского технического университета Василина Кошубинская. В направлении «Социальное предпринимательство» будет реализован проект «Темнота», представленный специалистом организационно-массового отдела Саянского городского отделения Общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное пожарное общество» Аленой Стреж.