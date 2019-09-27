В ближайшие дни будет завершена разработка плана экономического развития районов Иркутской области, пострадавших при наводнении

План экономического развития районов Иркутской области, пострадавших в ходе наводнения, включая меры поддержки предпринимателей и привлечение инвестиций крупных компаний, обсудили на заседании Правительственной комиссии по ликвидации последствий паводка, произошедшего на территории региона. Мероприятие прошло под руководством заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Виталия Мутко, участие приняли руководители ряда федеральных ведомств, Губернатор Иркутской области Сергей Левченко.

План предусматривает мероприятия, направленные на создание необходимых условий социально-экономического развития Тулуна, снятие законодательных ограничений, в том числе предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП), которые пострадали в результате ЧС и планируют возобновить предпринимательскую деятельность. Определение механизмов рефинансирования кредитов (займов), выданных кредитными организациями субъектов малого и среднего предпринимательства, пострадавшим от наводнения.

Включен вопрос создания на территории г. Тулун территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР), а также урегулирование проблем градостроительной деятельности в части внесения изменений в генплан и определения механизмов предоставления земельных участков.

В план включены мероприятия, касающиеся строительства жилья, объектов энергетической, инженерной и транспортной, социальной инфраструктуры, развитию городской среды (создание парков, скверов и т.д.), реализации инвестпроектов в Тулуне, с включением объектов инфраструктуры, необходимых для их осуществления.

Финансирование мероприятий плана планируется за счет федерального бюджета, консолидированного бюджета Иркутской области, внебюджетных источников (средства инициаторов инвестпроектов, госкомпаний на строительство социальных объектов).

В настоящее время совместно с региональными отраслевыми министерствами и органами местного самоуправления проводится работа по формированию аналогичных планов социально-экономического развития остальных муниципальных районов Иркутской области, пострадавших в ходе наводнения. На заседании Правительственной комиссии было озвучено, что план экономического развития районов Иркутской области, пострадавших при наводнении, должен быть готов к 1 октября.



В настоящее время Правительством региона принимается ряд мер по оказанию поддержки предпринимателям в пострадавших районах. Так, за счет средств областного бюджета планируется предоставлять пострадавшим субъектам МСП субсидии в размере по 200 тыс. рублей каждому. Прием документов проводится с 13 сентября по 24 октября 2019 года. На 26 сентября в минэкономразвития поступило 428 заявлений о предоставлении субсидий субъектам МСП, из них отправлено на перечисление 205 заявок на общую сумму 41 млн рублей.

Из резервного фонда Правительства РФ будут выделены бюджетные ассигнования в размере 500 млн рублей, которые планируется направить на компенсацию понесенных затрат субъектов МСП, пострадавших от наводнения на территории Иркутской области, на возобновление их деятельности.

Фонд микрокредитования Иркутской области выдает займы предпринимателям на территориях, пострадавших от паводка, на возобновление предпринимательской деятельности по процентной ставке 1 % годовых. По состоянию на 26 сентября выданы микрозаймы 21 предпринимателю на сумму 23,8 млн рублей. Кроме того, до конца сентября из областного бюджета будет осуществлена докапитализация Фонда МКК на 150 млн рублей на предоставление указанных микрозаймов. Также выдаются микрозаймы субъектам МСП, осуществляющим деятельность на территории моногородов (в том числе г. Тулун), в размере от 50 тыс. рублей до пяти млн рублей на срок до трех лет по льготной процентной ставке. По состоянию на 25 сентября выданы микрозаймы пяти субъектам МСП, осуществляющим деятельность на территории Тулуна, на сумму 21 млн рублей.

На сайте министерства финансов Иркутской области и УФНС России по Иркутской области размещена подробная информация отсрочки исчисления выплат налогов и сборов юридическими и физическими лицами на период ликвидации последствий стихии.

Крупнейшие банки (ПАО «Сбербанк», АО «Россельхозбанк», ПАО «АТБ», ПАО «Почта Банк», ПАО «ВТБ») предоставляют физическим и юридическим лицам, пострадавшим от наводнения, реструктуризацию задолженности по кредитам. По состоянию на 16 сентября поступило 794 заявления от физических и юридических лиц о реструктуризации на сумму 349,6 млн рублей.

Также подготовлен проект Постановления Правительства РФ о внесении изменений в правила предоставления из федерального бюджета субсидии некоммерческой организации «Фонд развития моногородов» в части участия в финансировании инвестпроектов в моногородах (Тулун), в которых был введен режим чрезвычайной ситуации федерального характера.



Введен также ряд других мер по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства.