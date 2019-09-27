В Иркутске в рамках реализации проекта «Умный город» созданы рабочие группы

В Иркутске в рамках реализации проекта «Умный город» созданы рабочие группы. Такое решение было принято на заседании Центра компетенций по реализации ведомственного проекта цифровизации городского хозяйства.

Профильные группы начнут работу по следующим направлениям: «Городское управление», «Умное ЖКХ, инновации для городской среды», «Умный городской транспорт», «Интеллектуальные системы общественной и экологической безопасности», «Туризм и сервис». В состав групп будут включены сотрудники администрации, представители крупных компаний города.

– Мы привлекаем к реализации проекта как отечественные, так и зарубежные компании, специализирующиеся на концептуальных решениях «Умного города». Цель – отбор передовых цифровых и инженерных решений для дальнейшего внедрения в Иркутске , – отметила заместитель мэра – председатель комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Иркутска Екатерина Козулина. – Мы работаем по всем направлениям реализации федерального проекта «Умный город». Это внедрение "умного" ЖКХ, формирование доступной, комфортной и безопасной для здоровья граждан среды, создание инновационной городской инфраструктуры, цифровизация строительства и территориального планирования, развитие транспортных систем .

Напомним, Иркутск вошел в список пилотных городов федерального проекта цифровизации городского хозяйства «Умный город». На сегодня в областном центре разработана и утверждена дорожная карта проекта в соответствии с указанными стандартами.

В Иркутске реализован ряд решений по внедрению умных технологий. Действует система электронного взаимодействия с гражданами – Я#Иркутянин. В сотрудничестве с научным сообществом действует программа «Корпоративный акселератор» для муниципальных предприятий. В рамках этого проекта уже разработаны конкретные решения, которые направлены на автоматизацию процессов производства и внедрение IT-технологий в сферу городского хозяйства. Совместно с компаниями-провайдерами идет работа по установке сервисов «умных» подъездов и дворовых территорий, «умного» освещения, городской интеллектуальной транспортной системы. Разработана централизованная система сбора информации по всем сферам деятельности муниципалитета «Геопортал», сообщает пресс-служба администрации города Иркутска.