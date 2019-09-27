Пострадавшие в наводнении получили свидетельства на приобретение жилья на сумму 12,8 млрд рублей

Свидетельства на получение социальной выплаты для приобретения или строительства жилья взамен утраченного в результате наводнения получили 4 502 семьи. Об этом на заседании Правительственной комиссии под руководством заместителя Председателя Правительства РФ Виталия Мутко сообщил Губернатор Иркутской области Сергей Левченко.

Количество семей, обратившихся с заявлениями и необходимыми документами на получение социальной выплаты на приобретение или строительство жилого помещения, по состоянию на 25 сентября 2019 года – 5 319, или 93% от общего количества семей (5718). Свидетельства получили на сумму 12,8 млрд рублей. Оплачено 716 свидетельств на сумму около 2 млрд рублей. Работа по выдаче свидетельств продолжается и будет завершена в максимально короткие сроки.



По состоянию на 25 сентября 2019 года, в адрес ГКУ «Служба заказчика Иркутской области» поступило 25 заявлений на предоставление жилых помещений, строящихся в мкр Угольщиков, 27 заявлений на строительство жилых помещений в мкр Березовая Роща.



Напомним, для строительства определено несколько земельных участков. Микрорайон Березовая Роща в городе Тулуне - под комплексное освоение территории и строительство 1500 индивидуальных жилых домов. 18 сентября прошли публичные слушания по проекту планировки участка. После получения утвержденного проекта планировки и межевания территории в рамках строительства первой очереди в мкр Березовая Роща планируется заключить контракты на проектирование линейных объектов (электроснабжение, водоснабжение и внутриплощадочные дороги) с поэтапной выдачей проектной документации для осуществления строительных работ, определены подрядчики на строительство жилых домов. В настоящее время на площадке идет подготовка к строительству инженерных сетей и дорог.



Вторая площадка также в Тулуне - в микрорайоне Угольщиков, где предусмотрено комплексное освоение территории и строительство 21 многоквартирного дома. Сейчас здесь выполняются работы по устройству котлованов под фундамент девяти домов.



В городе Нижнеудинске определено 12 участков площадью 60 га. Также имеются земельные участки в пос. Чунский, городе Тайшете.