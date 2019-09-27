Виталий Мутко: 10 октября мы закрываем приём заявлений на повторное обследование жилых помещений

Приём заявлений на повторное обследование жилых помещений, пострадавших во время наводнения, завершат 10 октября. Такое решение было принято на заседании Правительственной комиссии по ликвидации последствий паводка, произошедшего на территории Иркутской области, под руководством заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Виталия Мутко. Участие в её работе приняли руководители федеральных ведомств, задействованных в решении вопроса, Губернатор Иркутской области Сергей Левченко, Председатель Правительства Иркутской области Руслан Болотов.

Во время наводнения в Иркутской области пострадало 10,8 тысяч жилых домов, 4,5 тысяч из них восстановлению не подлежат, 2,8 тысячи отремонтируют. По ряду домов окончательные решения не приняты, так как идут судебные разбирательства по вопросам собственности. Обследования всех жилых домов, на которые у владельцев есть документы о праве собственности, завершены. Сергей Левченко рассказал, что после второй волны паводка состояние многих домов, которые можно было восстановить, ухудшилось. В связи с этим было принято решение о повторном обследовании, которое проводится по заявлению собственника.



По данным на 25 сентября, граждане подали 1476 таких заявлений. Повторно уже обследовано 994 жилых помещения, 675 из них признаны непригодными для проживания и подлежащими сносу. Члены Правительственной комиссии отметили, что есть случаи, когда люди обращаются за повторным обследованием и в третий раз по причине несогласия с решением экспертов, настаивая на выдаче свидетельства на приобретение или строительство жилых помещений, и предложили ограничить сроки проведения таких обследований.

- 10 октября мы закрываем приём заявлений на повторное обследование жилых помещений. Дальше у граждан есть право не соглашаться с решением комиссий и обращаться в суд, просить его назначить независимую экспертизу. Сергей Георгиевич, я прошу усилить комиссии там, где это нужно, закончить полное обследование домов и принять решение, кому мы даем право на возмещение жилья, а кто пойдет на капремонт, - сказал Виталий Мутко.