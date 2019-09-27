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В Алюминиевой Ассоциации утвердили новый Устав и избрали членов правления

27 сентября 2019

Общее собрание членов Ассоциации «Объединение производителей, поставщиков и потребителей алюминия» состоялось сегодня на московской площадке РСПП, сообщает пресс-служба РУСАЛ. В ходе мероприятия обсуждались организационные изменения в Алюминиевой Ассоциации, которые осуществляются с учетом лучших практик и международного опыта подобных объединений.

Участники мероприятия утвердили Устав Ассоциации в новой редакции и избрали новых членов правления. Кроме того, в состав Ассоциации были приняты семь новых компаний. Это ООО «Несущие Системы», «РусВинПак», «ТехПромИмпорт», «Рото Франк», «ГК АСП», «Аэрокарбон» и «Инновационные решения». Таким образом, общее число компаний – членов организации увеличилось до 113.

Среди организационных вопросов – изменения в составе двух секторов в структуре Ассоциации. Так, Егор Балыкин (Арконик, Россия) возглавил сектор «Машиностроение», а Юрий Рулев (РУСАЛ) стал руководителем сектора «Алюмохимия».


/ СИА /
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