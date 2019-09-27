В Иркутской области интерес покупателей сместился с земельных участков на частные дома

Портал недвижимости Domofond.ru изучил структуру спроса на рынке земельных участков и частных домов в России с августа 2018 по август 2019 года. Выяснилось, что спрос смещается в сторону земельных участков. Однако в Иркутской области наблюдается обратный процесс.
В целом по стране доля спроса на землю выросла за год на 1,2 процентных пункта (п. п.) и составила 24,92% от всего спроса в сегменте. Сильнее всего интерес покупателей сместился с домов на землю в Чукотском и Ненецком автономных округах: на 29,3 п. п. и 17,6 п. п. соответственно. При этом в пяти регионах доля спроса на земельные участки составляет более 40% от общего спроса на загородную недвижимость. Это Дагестан, Ингушетия, Крым, Ненецкий АО и Чеченская Республика.
Обратный процесс хорошо виден в Иркутской и Оренбургской областях, где земля потеряла в общем объеме спроса 6,9 п. п. и 3,3 п. п. соответственно.
Регионы, где спрос перешел с участков на частные дома
|
№
|
Регион
|
Доля спроса на землю, август 2018
|
Доля спроса на землю, август 2019
|
Снижение, п. п.
|
82
|
Иркутская область
|
31,7%
|
24,9%
|
-6,9
|
81
|
Оренбургская область
|
15,8%
|
12,4%
|
-3,3
|
80
|
Ростовская область
|
18,7%
|
16,5%
|
-2,2
|
79
|
Забайкальский край
|
21,2%
|
19,6%
|
-1,6
|
78
|
Калмыкия
|
20,4%
|
18,8%
|
-1,6
|
77
|
Амурская область
|
28,1%
|
27%
|
-1,1
|
76
|
Тыва
|
11,1%
|
10,8%
|
-0,3
|
75
|
Татарстан
|
28,3%
|
28,1%
|
-0,2
|
74
|
Московский регион
|
38,6%
|
38,5%
|
-0,2