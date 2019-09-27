В Иркутской области интерес покупателей сместился с земельных участков на частные дома

Портал недвижимости Domofond.ru изучил структуру спроса на рынке земельных участков и частных домов в России с августа 2018 по август 2019 года. Выяснилось, что спрос смещается в сторону земельных участков. Однако в Иркутской области наблюдается обратный процесс.

В целом по стране доля спроса на землю выросла за год на 1,2 процентных пункта (п. п.) и составила 24,92% от всего спроса в сегменте. Сильнее всего интерес покупателей сместился с домов на землю в Чукотском и Ненецком автономных округах: на 29,3 п. п. и 17,6 п. п. соответственно. При этом в пяти регионах доля спроса на земельные участки составляет более 40% от общего спроса на загородную недвижимость. Это Дагестан, Ингушетия, Крым, Ненецкий АО и Чеченская Республика.

Обратный процесс хорошо виден в Иркутской и Оренбургской областях, где земля потеряла в общем объеме спроса 6,9 п. п. и 3,3 п. п. соответственно.

Регионы, где спрос перешел с участков на частные дома