ИНК объявила архитектурный конкурс на проектирование жилого микрорайона в Усть-Куте

Иркутская нефтяная компания объявляет конкурс на проектирование жилого микрорайона в городе Усть-Куте Иркутской области. Новый комплекс будет включать многоэтажные жилые здания, два детских сада на 140 мест каждый, школу на 520 мест, поликлинику, а также два многофункциональных здания. Общая площадь помещений жилых домов составит 85 000 кв. м. Под строительство будет отведена территория на правом берегу реки Лены.

Напомним, что компания продолжает работы подготовительного периода для строительства в окрестностях Усть-Кута завода по производству полимеров. Микрорайон, который планируют построить к 2023 году, предназначен для персонала предприятия и членов их семей, это примерно 3000 человек.

Объявляя о старте конкурса, ИНК рассчитывает привлечь внимание архитектурного сообщества страны к решению большой и важной задачи. Реализация производственных и социальных проектов компании придаст импульс развитию не только города и нескольких северных районов Иркутской области, но и региона в целом. Компания ждет от потенциальных участников применения лучших решений в области проектирования жилых и общественных пространств. Их целью должно стать создание максимально комфортных условий для жителей.

Каждая заявленная работа будет рассматриваться в трех номинациях: «Лучший концепт организации функциональной планировки микрорайона», «Лучший концепт оформления фасадов», «Лучший концепт организации общественных пространств». Каждый соискатель может подать два концептуальных решения (заявки).

В конкурсе могут участвовать как физические лица - архитекторы, дизайнеры, декораторы, студенты профильных вузов, так и юридические - проектные организации, конструкторские бюро, дизайн-студии и мастерские.

Необходимо заполнить анкету участника на сайте и загрузить свой проект, следуя инструкциям на сайте конкурса: https://arch-energy.ru/.

На этом веб-ресурсе размещены все необходимые материалы (положение о конкурсе, описания, схемы и планы).

Прием работ открыт с 7 октября по 21 ноября этого года, объявление победителей состоится также в ноябре.