ВСЖД перечислила свыше 12,5 млрд налогов в казну Иркутской области

Структурными подразделениями ОАО «РЖД», а также дочерними обществами компании, расположенными в границах Восточно-Сибирской железной дороги, за восемь месяцев текущего года в консолидированный бюджет Российской Федерации перечислено налогов и взносов свыше 15,4 млрд рублей, что более чем на 1,5 млрд руб. больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Основная часть платежей направлена в бюджет Иркутской области. В казну региона поступило свыше 12,5 млрд рублей.

В бюджет Республики Бурятия перечислено более 2,3 млрд рублей; бюджет Забайкальского края — около 265,7 млн рублей; бюджет Республики Саха (Якутия) — около 4,7 млн рублей.

Структурные подразделения ОАО «РЖД», дочерние общества компании, расположенные в границах Восточно-Сибирской железной дороги, являются одними из крупнейших плательщиков налогов и страховых взносов в Иркутской области и Республике Бурятия.