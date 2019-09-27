Муфтий Москвы призвал утвердить многоженство на законодательном уровне

Муфтий Москвы и мусульманский проповедник Ильдар Аляутдинов призвал утвердить полигамные браки на законодательном уровне. Аляутдинов считает, что данная мера решит многие социальные проблемы российского общества. В частности, смог бы установиться баланс между большим количеством женщин и недостатком мужчин. Муфтий акцентирует внимание на том, что вторые супруги, которые на данный момент существуют в перманентном положении, получат надлежащие им права. Резонанс на данное заявление был в целом негативным, отмечает Александр Разуваев, руководитель «Информационно-аналитического центра «Альпари»:

– Основным аргументом было, что это идет против российских национальных традиций, духовных скреп, ведь Россия – христианская страна. На самом деле, Россия уже более 100 лет светская страна, Церковь отделена от государства. Мир меняется, во многих западных странах вводятся однополые браки, и легализация многоженства могла бы стать не самым плохим ответом трендам западного мира, лишним доказательством, что Россия – самостоятельная евразийская цивилизация. Если обратиться к истории, то не все так однозначно, например, в Золотой Орде были запрещены браки первой и второй степени родства, но мужчина мог взять в жены родных сестер.

Вопрос многоженства, как и почти все при капитализме, упирается в деньги. Если мужчина состоялся в жизни, имеет достойный заработок, то он вполне может позволить себе больше, чем одну жену. Женщины и их дети получат соответствующее качество жизни. Плюс это еще означает, что у мужчины неплохая генетика, а значит, при прочих равных можно будет говорить о здоровом потомстве. Ну и, конечно, многоженство это еще мотивация к повышению производительности труда, экономическому росту. Ведь, чтобы прокормить семью, по простому мужчине придется «пахать» больше.

Мое мнение, что Российской Федерации стоит пойти на эксперимент, разрешив многоженство в национальных исламских республиках, например, Татарстане или Башкортостане. После первых результатов данную тему можно будет серьезно обсуждать.