ПСБ и Рязанская область заключили соглашение о сотрудничестве

Председатель ПАО «Промсвязьбанк» Петр Фрадков и Губернатор Рязанской области Николай Любимов в рамках рабочей встречи заключили соглашение о сотрудничестве. Стороны договорились об укреплении деловых связей и расширении экономического сотрудничества в различных областях, а также о развитии банковской инфраструктуры в регионе.

Достигнутые договоренности будут способствовать более активному развитию социальной и экономической сферы реги

она, усилению поддержки малого и среднего предпринимательства, в том числе в рамках государственных программ, внедрению современных банковских технологий и повышению доли безналичных расчетов.

«Этот год для рязанского офиса ПСБ юбилейный — мы отмечаем 15 лет успешной работы в регионе. За это время нам удалось наладить эффективное взаимодействие с ведущими предприятиями, малым и средним бизнесом. Соглашение о сотрудничестве позволит еще больше укрепить наши позиции по всем бизнес-направлениям и внести свой вклад в развитие экономики региона, в поддержку предпринимательства. Уже сегодня каждый шестой предприниматель в регионе выбирает ПСБ в качестве своего первого банка для обслуживания, и мы намерены и в дальнейшем оказывать всестороннюю поддержку предпринимательских инициатив на региональном уровне. Также ПСБ планирует участвовать в улучшении инвестиционного климата Рязанской области, в реализации социально-значимых проектов на территории субъекта, в том числе на условиях концессии», — отметил Председатель ПАО «Промсвязьбанк» Петр Фрадков.

«Для нас большое значение имеет сотрудничество с ПСБ банком, который входит в число крупнейших системно-значимых банков России. И мы нацелены на расширение взаимодействия по вопросам развития бизнес-среды региона и участия банка в экономических проектах, развития предпринимательства, создания новых рабочих мест и привлечения инвестиций в область», – подчеркнул Губернатор Рязанской области Николай Любимов.