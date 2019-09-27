При поддержке Россельхозбанка СКФО может стать локомотивом роста экспорта российского АПК

Заместитель Председателя Правления РСХБ Денис Константинов посетил с рабочим визитом Ставропольский край и встретился с Губернатором Владимиром Владимировым. Денис Константинов отметил роль регионального филиала Банка в социально-экономическом развитии Северо-Кавказского федерального округа, в том числе его вклад в создание рабочих мест и реализацию важных проектов в сфере АПК.



«Филиал активно участвует в оказании широкого спектра финансовых услуг населению, занимается реализацией инвестиционных проектов, улучшающих социально-экономическую обстановку. За два десятилетия работы филиала в регионе проделана огромная работа. Важно поддерживать взятый курс на развитие универсального коммерческого банка и упрочивать статус ключевого партнера АПК», – сказал Денис Константинов.



Особое внимание заместитель Председателя Правления РСХБ уделил реализации экспортного потенциала СКФО. По данным Минсельхоза России, к 2024 году округ должен увеличить поставки сельскохозяйственной продукции за границу более чем в 3,5 раза, до 1,3 миллиарда долларов.



«Принятая Губернатором Владимиром Владимировым стратегия инновационного развития «Ставрополье 2.0» – это важный шаг власти на благо всего края. Технологическая трансформация АПК является приоритетным направлением в этой программе, и Банк продолжит с готовностью делиться экспертизой и оказывать другую необходимую поддержку, чтобы наши партнеры смогли достичь поставленных целей. По оценке Россельхозбанка, СКФО способен стать одним из локомотивов роста экспорта сельскохозяйственной продукции России», – подчеркнул Денис Константинов.



В рамках визита заместитель Председателя Правления РСХБ и губернатор Ставропольского края приняли участие в торжественной посадке первых семян томатов в новой очереди теплиц агропромышленного холдинга «ЭКО-Культура».



«Ставрополье формирует сегодня примерно 16% российского рынка тепличных томатов. Мы ставим перед собой цель выйти на 30%. Это обеспечит доступной продукцией Ставрополье и другие регионы, а самое главное – создаст для жителей нашего края рабочие места. Планируем, что по итогам реализации наших планов тепличная отрасль в крае сможет насчитывать не менее 15 тысяч рабочих мест. Сегодня участие наших партнеров, поддержка Россельхозбанка помогают обеспечивать нужную динамику в этой работе», – сказал Владимир Владимиров.



Стороны обсудили создание собственных селекционных комплексов, которые позволят аграриям Ставрополья своими силами культивировать наиболее полезные сорта. Было выражено мнение, что такой шаг станет катализатором дальнейшего роста АПК.



Также Денис Константинов выступил на конференции, посвященной 19-й годовщине открытия филиала РСХБ.