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БРИФ-2019: «Иркутская область в этом году дала много поводов, чтобы бизнесу подумать о непрерывности бизнеса»

30 сентября 2019

«Тема непрерывности бизнеса актуальна, поскольку сейчас заметно растет уровень тех или иных непредвиденных ситуаций, которые имеют катастрофические масштабы для бизнеса. И Иркутская область в этом году дала очень много поводов для таких наблюдений. В ситуации, когда любая природная, техногенная или иная катастрофа может привести к прямым последствиям для бизнеса, и бизнес может в конечном счете прекратить свое существование, самое время говорить о теме непрерывности», – рассказал Сергей Кудряшов, партнер Deloitte, в рамках Байкальского риск-форума в интервью SIA.RU и Газете Дело. Что думают о теме непрерывности бизнеса другие эксперты БРИФ-2019, смотрите в нашем видеоинтервью.

 

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Справка:
БРИФ – первый в истории Восточной Сибири и Дальнего Востока международный практический форум по управлению рисками с участием крупнейших российских и зарубежных компаний.
III Международный Байкальский риск-форум, который третий год был организован ИНК, прошел 26-28 сентября 2019 года. В этом году в нем приняли участие более 60 спикеров из России, Казахстана и Японии, лучшие практики по управлению рисками презентовали почти 40 компаний, представляющие широкий спектр отраслей – от добычи полезных ископаемых до IT и консалтинга. Тема III БРИФа - непрерывность бизнеса - нашла отражение во всех секциях форума, будь то кибербезопасность, управление персоналом, производственный процесс, страхование или инвестиционная деятельность.

/ СИА /
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