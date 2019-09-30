Новые идеи извне. En+ запустила акселерационную программу для студентов «Лаборатория энергетики»

Компания En+ Group сообщает о запуске акселерационной программы «Лаборатория энергетики». Заявки на участие в ней подали 142 студента из вузов Иркутска и Братска. Разрабатывать технологические решения по приоритетным направлениям развития группы они будут в составе 31 проектной команды.

Компания En+ Group запустила акселерационную программу «Лаборатория энергетики». 142 студента из вузов Иркутска и Братска в составе 31 проектной команды будут разрабатывать технологические решения по приоритетным направлениям развития группы. Наиболее популярными среди будущих участников стали следующие направления: «Разработка технологии (устройства, способа и др.) для использования золошлаковых смесей от сжигания углей» (4 проектные команды), «Разработка технологии (методики, устройства, способа и др.) оценки технического состояния силовых трансформаторов» (3 команды) и «Возобновляемые источники энергии для использования в отдаленных районах Прибайкалья» (3 команды).

Акселерационная программа «Лаборатория энергетики» - серия мероприятий, направленных на привлечение извне новых идей и технологий, их быстрое и эффективное внедрение на энергетических предприятиях En+ Group. Программа включает в себя: вовлечение студентов; формирование и обучение команд работе с проектами; поддержку и координацию работы команд персональными менторами и научными руководителями, а также экспертами En+, что обеспечивает разработку качественных, однородных, сопоставимых проектов и их объективную оценку. Проекты, разработанные участниками программы, будут представлены руководству группы.

С 30 сентября по 11 октября в рамках программы пройдет первый интенсив, разбитый на два блока: образовательный и практический. Студенты обучатся инструментам работы с проектами полного жизненного цикла, встретятся с представителями энергетических предприятий En+ Group, посетят активы группы в Иркутске.

Затем состоится представление проектов, после чего пройдет второй двухнедельный интенсив. Итоги программы будут подведены в декабре.

Акселерационная программа «Лаборатория энергетики» организована En+ Group совместно с Корпоративным университетом «ЕвроСибЭнерго» (управляет энергоактивами группы). Мероприятия программы пройдут на базе Технопарка Иркутского национального исследовательского технического университета (ИрНИТУ).

К участию в программе в заочном режиме приглашаются и студенты других городов из регионов присутствия группы. Более полная информация о программе и электронная анкета для регистрации - на сайте http://лабораторияэнергетики.рф и в группе «ВКонтакте»: https://vk.com/public186176446

Владимир Кирюхин, генеральный директор En+ Group:

- Производство электроэнергии – сложная, высокотехнологичная отрасль. От знаний, умений персонала и используемых технологий напрямую зависят качество работы и безопасность сотрудников. Энергетические предприятия En+ Group всегда открыты для новых идей и людей. Мы ведем большую работу по подготовке профессиональных кадров для электроэнергетики. Акселератор «Лаборатория энергетики» поможет нам выявить новые таланты, дать возможность молодым профессионалам расти и развиваться.