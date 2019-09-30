Более 27 тыс. сосен высадили участники лесовосстановительного лагеря на Ольхоне

Около 27 тыс. молодых сосен и лиственниц высадили на байкальском острове Ольхон участники всероссийского добровольческого лесовосстановительного лагеря «Посади дерево – сохрани Байкалу жизнь» с 18 по 25 сентября 2019 года. В нём приняли участие 119 человек из разных регионов России, а также жительница Южной Каролины (США), благодаря чему лагерь обрёл статус международного. В рамках лагеря состоялась всероссийская эколого-патриотическая акция «Лес победы», была высажена аллея при поддержке русского культурного центра на Аляске, а ученики Хужирской средней школы высадили молодые деревья на месте бывшей мусорной свалки.

Напомним, команда благотворительного фонда «Подари Планете Жизнь» организует посадки деревьев на Ольхоне с 2015 года. В этот раз дополнительные посадки прошли при сопровождении сотрудников Островного лесничества ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» на территориях, где были пожары в 2007-2009 годах. Всего высажено 26 тыс. саженцев из питомника возрастом два-три года и около одной тысячи возрастом до пяти лет. Часть деревьев высадили в местности Волчья Падь, где ранее была свалка. Кроме того, участники лагеря расчистили места пожарищ прошлых лет от упавших стволов и веток.

Всего в лагере было сформировано 11 бригад, в том числе из студентов ВСИ МВД, ИрГУПСа и Иркутского гидрометеорологического техникума, добровольцев Благотворительного фонда «Подари Планете Жизнь». Многие участвуют в проекте несколько лет подряд.

Всероссийский добровольческий лесовосстановительный лагерь «Посади дерево – сохрани Байкалу жизнь» в 2019 году прошёл при поддержке неравнодушных граждан, администрации Хужирского муниципального образования, с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов, сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.