«Ростелеком» представил Единую биометрическую систему на дне открытых дверей Банка России в Иркутске

28 сентября на дне открытых дверей Центрального банка Российской Федерации «Ростелеком» в Иркутске провел презентацию Единой биометрической. Специалисты компании рассказали жителям о том, что такое биометрия и удаленная идентификация, как зарегистрироваться в Единой биометрической системе и пользоваться ею для получения банковских услуг. В ходе интерактивной лекции эксперты продемонстрировали процесс сбора и верификации биометрических данных, а также ответили на вопросы граждан.

Более 200 участников мероприятия собрались в историческом здании на улице Ленина, 16. Желающие исследовали работу экспертов по исследованию денежных знаков, узнавали, по каким признакам можно определить фальшивые банкноты, и основное – знакомились с работой единой биометрической системы. Специалисты банка рассказали гостям об основных уловках финансовых мошенников и о том, как им противостоять. Кроме того, все посетители, в том числе и самые юные гости, демонстрировали свои знания в области финансов и получали сувениры. У входа иркутян ждала настоящая бронированная инкассаторская машина, в которой любой экскурсант смог побывать и примерить рабочее снаряжение инкассаторов.

Участникам экскурсионной программы рассказали об истории здания, о счетно-денежной технике разных исторических периодов. Посетители самостоятельно считали монеты с помощью специального оборудования. Также участники экскурсии увидели экспозицию денежных знаков музейного фонда Отделения Иркутск Банка России.

«Единая биометрическая система позволяет банкам без личного присутствия граждан открыть им счета, вклады и предоставить кредиты. Осуществляется это на основании биометрических данных, а именно снимка лица и записи голоса. Для чего это нужно? Представьте: вы узнали о новых услугах какого-либо банка и захотели ими воспользоваться. Ранее для этого нужно было поехать в офис, отстоять очередь, открыть счет и только потом воспользоваться услугой. А с помощью биометрии можно открыть счет через смартфон или компьютер», — пояснил Денис Поршин, директор по развитию бизнеса по информационной безопасности МРФ «Сибирь» ПАО «Ростелеком».

Единая биометрическая система в России начала работать 30 июня 2018 года. Она создана по инициативе Центрального банка Российской Федерации и Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и является одним из ключевых элементов механизма удаленной идентификации, которая позволяет гражданам дистанционно получать финансовые услуги. Сегодня зарегистрироваться в системе можно в более чем 10 000 отделений банков, расположенных в 800 городах России.

Сеть пунктов приема биометрии постоянно расширяется. В начале сентября сбор биометрии начался в отделениях «Почты России» нового формата. Планируется, что зарегистрировать биометрию можно будет и в других организациях, в том числе в Центрах государственных услуг «Мои документы» (МФЦ). Сегодня с помощью удаленной идентификации граждане России могут получить следующие финансовые услуги полностью в электронном виде: открыть счет, вклад, получить кредит. Такие услуги уже предоставляют «Почта Банк», «Тинькофф», ПСБ, «Совкомбанк», «Хоум кредит». По мере накопления биометрических данных в Единой биометрической системе будет появляться все больше возможностей ее применения в разных сферах. Так, например, один из возможных сценариев использования — это оплата товаров на кассе и в вендинговых аппаратах с использованием биометрии лица.

Чтобы зарегистрироваться в Единой биометрической системе, гражданину необходимо всего один раз прийти в банк, где у него открыт счет, или открыть счет во время посещения. Сотрудник банка поможет ему зарегистрироваться на портале госуслуг (в Единой системе идентификации и аутентификации — ЕСИА), если ранее пользователь не был в ней зарегистрирован. После этого сотрудник банка «снимет» биометрические данные пользователя — сделает фото и запись голоса — и загрузит их в Единую биометрическую систему. Весь процесс занимает не более 7 минут.

Подробнее о Единой биометрической системе можно узнать на сайте: https://bio.rt.ru.