9 октября в Сибэкспоцентре откроется специализированная выставка «Сибздравоохранение. Стоматология»

9 октября в 11 часов в Сибэкспоцентре состоится открытие ежегодной специализированной выставки «Сибздравоохранение. Стоматология». На мероприятии будет представлена медицинская и стоматологическая техника, оборудование, технологии, фармпрепараты, медицинская наука, а также практическое здравоохранение.

На площадке первого павильона выставочного комплекса свою продукцию и услуги представят более 40 экспонентов. География участников довольно разнообразна, она включает в себя не только Иркутск и Иркутскую область, но и такие города как Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Красноярск, Новосибирск, Нижний Новгород. Деятельность представителей также неоднородна: это фармацевтические препараты, поставка медицинского оборудования для стоматологических клиник, оптово-розничная торговля одеждой для медицины, расходные материалы, слухопротезирование, услуги страхования, натуральная косметика, обучающие мероприятия для врачей, производство лекарственных и косметических средств, имплантация, офтальмологическая помощь населению и многое другое. Важно отметить, что многие участники на выставке представят свои новинки. На стендах будут проводиться консультации специалистов и презентации продукции.

В день открытия выставки с 11 до 16 часов на мероприятии от Министерства здравоохранения Иркутской области будут работать центры здоровья. Любой желающий только 9 октября сможет получить консультацию специалиста по отказу от курения, измерить давление и определить факторы риска развития сердечно-сосудистых заболеваний, получить информацию по профилактике заболеваний и формированию ЗОЖ, сделать УЗИ пазух носа, проконсультироваться у врача-дерматовенеролога, посетить школы здоровья «Для пациентов с сахарным диабетом» и «Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний», также побеседовать с врачом-косметологом и трихологом, измерить внутриглазное давление и посетить мастер-классы по сердечно-легочной реанимации и скандинавской ходьбе. Что касаемо передвижных комплексов, то гости выставки смогут пройти тестирование на ВИЧ-инфекцию, сделать маммографию, флюорографию, УЗИ щитовидной железы, а также проконсультироваться с врачом эндокринологом и врачом онкологом.

Все дни выставки будет проходить насыщенная деловая программа. 9 октября врачи-неврологи ООО «Игнеско» проведут межрегиональную научно-практическую конференцию на тему «Актуальные проблемы диагностики, лечения и реабилитации в неврологической практике». Они расскажут о медикаментозной поддержке во время реабилитационного процесса, об оптимальной терапии после инсульта, о лечении эпилепсии и др. Также 10 октября состоится еще одна конференция от специалистов-онкологов ООО «Игнеско»: спикеры поднимут актуальные вопросы онкологии, пояснят о современных возможностях диагностики и лекарственной терапии злокачественных опухолей, заострят внимание на лекарственной терапии рака молочной железы и расскажут о диагностических возможностях гематологических анализаторах XN-серии в выявлении лейкозов и лимфом.

Если говорить о программе для стоматологов, важно отметить проведение семинара на тему «Нехирургическая пародонтология от консерватизма к модерну», организованного лектором Ольгой Александровной Чепурковой (г. Омск). 9 октября на лекции специалисты научатся прогнозировать течение и исход заболеваний пародонта и определять границы консервативного и хирургического лечения, что особенно важно для современного практикующего стоматолога. 10 октября Ольга Александровна проведет еще один семинар - «Мукогингивальная пародонтальная пластическая хирургия десны. Рецессия десны: резать нельзя ждать! Где поставить запятую?»

Помимо этого, 11 октября состоится семинар, посвященный секретам эффективного продвижения в Instagram и других социальных сетях в медицинском бизнесе, организованный лектором Андреем Шарыкиным (г. Москва).

Выставка «Сибздравоохранение. Стоматология» будет полезна как специалистам, в том числе и для приобретения необходимых материалов и оборудования, так и жителям города и близлежащих районов. Именно в это время любой желающий сможет получить консультацию специалиста, принять участие в мастер-классах, а самое главное - проверить свое здоровье. Посетив мероприятие, вы получите не только массу важной информации, но и проведете время с пользой для своего здоровья.

Выставка будет работать с 9 по 11 октября с 10 до 18 часов. Кроме того, только 9 октября с 11 до 16 часов Центры здоровья проведут ряд мероприятий для населения.