Проект ИНК по строительству завода полимеров рассмотрели на заседании Инвестсовета при Губернаторе Иркутской области

Сегодня состоялось заседание Инвестиционного совета под председательством Губернатора Иркутской области Сергея Левченко. Участники мероприятия рассмотрели инвестпроект ООО «Иркутская нефтяная компания» по строительству завода полимеров.

Яков Гинзбург, заместитель генерального директора по экономике и финансам ООО «ИНК»

О газовой программе ИНК и самом проекте рассказал заместитель генерального директора по экономике и финансам ООО «ИНК» Яков Гинзбург. В Усть-Кутском районе предполагается создание на базе современных технологий производства с высокой добавленной стоимостью. Инвестиционное решение по проекту было принято в декабре 2018 года. Ввод в эксплуатацию запланирован на 2024 год. Строительство завода полимеров – сложный, капиталоемкий, третий по масштабности проект в России по переработке этана. Завод полимеров станет катализатором развития глубокой переработки газа в Восточной Сибири. Предполагается создание 1200 новых рабочих мест (7000 на этапе строительства), объем инвестиций – 168 млрд рублей, на 4 процента увеличится валовый региональный продукт Иркутской области.

Участников заседания в первую очередь заинтересовал вопрос обеспечения кадрами как на этапе строительства, так и в дальнейшем. Яков Гинзбург отметил, что работа в данном направлении ведется. В том числе готовятся молодые специалисты по системе «школа - вуз - компания», ведется переобучение местных специалистов, есть программа дополнительной подготовки сотрудников ИНК.

Сергей Левченко, поддержавший инвестпроект, напомнил, что с реализацией газовой программы ИНК, строительством новых объектов и привлечением многотысячных кадров значительно изменится к лучшему жизнь северных территорий и, в частности, города Усть-Кута. Здесь планируется строительство жилья и социальных объектов.

По итогам обсуждения на Инвестиционном совете при Губернаторе Иркутской области было принято решение - рекомендовать ООО «Иркутская нефтяная компания» представить пакет документов в министерство экономического развития Иркутской области для включения в реестр участников региональных инвестиционных проектов, сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.