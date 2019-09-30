Опубликована схема размещения 14 новых комплексов фотовидеофиксации на дорогах Иркутской области

До конца 2019 года новые камеры начнут фиксировать нарушения Правил дорожного движения на участках, где традиционно происходит наибольшее количество дорожно-транспортных происшествий. Комплексы устанавливаются за счёт средств федерального бюджета по заказу ФКУ Упрдор «Прибайкалье».

Так на автомобильной дороге А-331 «Вилюй» стационарные камеры появятся в Братске (4 шт.), на Р-255 «Сибирь» – две в Иркутском районе, по одной на обходе Иркутска, в Саянске, Нижнеудинске, Ангарском, Зиминском и Усольском районах, а также на трассе Р-258 «Байкал» по одной в Слюдянском и Шелеховском районах. Согласованные с ГИБДД места размещения: https://yandex.ru/maps/-/CGgKNK8V.

Комплексы будут осуществлять автоматическую фиксацию нарушений установленного скоростного режима, выезда на полосу встречного движения, движения по обочине. Внедряемая система контролирует обстановку на улично-дорожной сети, автоматически фиксирует факты нарушений ПДД, передаёт данные об интенсивности и скорости транспортных потоков. Информация с камер будет направляться в режиме реального времени в Центр автоматизированной фиксации административных правонарушений в области дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по Иркутской области по защищенному высокоскоростному каналу связи.

В рамках содержания автомобильных дорог в планах ФКУ Упрдор «Прибайкалье» приобрести и установить ещё 19 комплексов. Ранее Управлением было установлено и сейчас функционируют четыре комплекса фотовидеофиксации на трассе Р-255: км 1494+215, 1623+62, км 1809+179 и км 1863+680.

Так, к 2021 году на федеральных трассах Иркутской области, находящихся в оперативном управлении ведомства будет работать 37 комплексов фотовидеофиксации, установленных за счёт средств федерального бюджета.

Ознакомиться с полным списком действующих камер в регионе можно на официальном сайте ГИБДД.РФ. Баннер для доступа к этой интерактивной карте размещён на главной странице сайта ФКУ Упрдор «Прибайкалье».