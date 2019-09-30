«РУСАЛ ФестивAL #Наука» состоится в Иркутске 5 октября

5 октября Иркутск во второй раз примет у себя благотворительный социальный проект «РУСАЛ ФестивAL #Наука». Основной площадкой фестиваля станет Иркутский национальный исследовательский технический университет. Программу события составят интерактивная выставка, мастер-классы, лекции от ведущих российских ученых, показы научно-популярных фильмов, экскурсии по научным лабораториям ИРНИТУ.

Фестиваль будет проходить с 10:00 до 18:00, а официальное открытие состоится в 12:00. Помимо новых знаний, гостей праздника ждут памятные сувениры с символикой мероприятия.

Общая тема фестиваля этого года – «Путеводитель по науке». Гости праздника смогут наглядно увидеть путь становления науки – от создания колеса до виртуальной реальности. Особое место на выставке займет специальная зона, посвященная Международному году периодической таблицы химических элементов.

Событие охватит и другие города присутствия РУСАЛа. Так, ранее фестиваль с большим успехом прошел в Ереване, а после Иркутска отправится в Братск, Новокузнецк, Саяногорск, Ачинск, Североуральск, Краснотурьинск, Каменск-Уральский.

Основная цель проекта – рассказать о научных достижениях и открытиях, наглядно и просто показать сложные физические явления и технические новинки, а также пробудить в школьниках интерес к инженерным наукам, имеющим большое значение для развития российской промышленности.