ИАЦ «Альпари»: Золото может вернуться к $1550 достаточно быстро

Цены на золото снижаются к концу сентября после бурного роста в этом месяце. Сейчас тройская унция драгметалла стоит $1497,50 при месячном максимуме на уровне $1566,20. Золото еще даст возможность восхититься силой растущего импульса, но пока время коррекции.

В моменте против золота играет высокая степень неопределенности в отношениях между США и Китаем. Все должно быть ровно наоборот, любые недопонимания между сторонами должны привести к росту спроса на безопасный актив, но сейчас рынки капитала надеются, что все обойдется и стороны договорятся. Поэтому золото теряет поддержку с этой стороны. Однако стоит напомнить, что биржевые настроения могут меняться с космической скоростью, поэтому текущий спад поддержки для золота через непродолжительное время может обернуться ее мощной опорой.

Сила доллара давит на золото едва ли не сильнее, чем внешняя неопределенность. Против этого драйвера у «золотых» цен точно нет оружия.

Краткосрочно, перспективы движения цен на золото очень туманны. Это означает, что коррекция может утянуть котировки в область $1490, вряд ли ниже. Промежуточные поддержки располагаются на уровнях $1497 и $1495 соответственно. Среднесрочно же у золота все прекрасно: сохраняются основания для возвращения в область $1550, причем достаточно быстро.

Анна Бодрова, старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»