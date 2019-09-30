Финансовую помощь муниципалитетам Иркутской области увеличат на 237 млн рублей

Сегодня на 21 сессии Законодательного собрания депутаты приняли внесенный Губернатором Иркутской области Сергея Левченко закон, уточняющий региональный бюджет на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов. В первом чтении были утверждены основные параметры финансового документа: теперь доходы текущего года составляют 196,4 млрд рублей, что на 7,5 млрд рублей больше, чем в предыдущей редакции, расходы увеличены на 9,7 млрд рублей, до 213 млрд рублей.

Ко второму чтению глава региона внес свои поправки. Ими объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых местным бюджетам в 2019 году, увеличен на 237,4 млн рублей. Из них 63,7 млн рублей выделяется поселениям, входящим в состав муниципальных районов области, в виде субсидии на выравнивание бюджетной обеспеченности. 31,7 млн рублей дополнительно предоставляется органам местного самоуправления на исполнение отдельных расходных обязательств в связи с ЧС в результате паводка.

Кроме того, поправкой Сергея Левченко на 142 млн рублей увеличены дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов. Закон, уточняющий областной бюджет, принят сегодня во всех трех чтениях и направлен Губернатору для обнародования, сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.