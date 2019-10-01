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Власти Приангарья рассчитывают, что за 5 лет в регион переселится более 4 тысяч человек

1 октября 2019

Власти Приангарья рассчитывают, что численность переселившихся в Иркутскую область за 2019-2024 годы составит более 4 тыс. человек. При этом пока желающих переселиться оказалось немного – 578 человек.  Как правильно выстроить миграционную политику, как повысить заинтересованность соотечественников к переезду в Иркутскую область, обсудили 30 сентября на заседании координационного совещания по обеспечению правопорядка в регионе.

Ключевой вопрос, который рассмотрели участники встречи - «О ходе реализации Концепции государственной миграционной политики Российской Федерации на период до 2025 года. Разработка дополнительных мер, направленных на стимулирование и организацию процесса добровольного переселения в Иркутскую область соотечественников, проживающих за рубежом».

В реализации Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, Иркутская область участвует с 2007 года. С этого времени в Приангарье на постоянное место жительства переехали 12,1 тыс.  человек вместе с членами семей. 

С 2014 года Иркутская область является территорией приоритетного заселения, что дает право соотечественникам получать дополнительные гарантии, предоставляемые на федеральном уровне. Среди них пособие на обустройство в повышенном размере и ежемесячное пособие при отсутствии дохода от трудовой, предпринимательской и иной деятельности.

- В 2019 году в Иркутской области действует подпрограмма оказания содействия добровольному переселению в Иркутскую область соотечественников, проживающих за рубежом на 2019-2024 годы. Планируемая численность переселившихся в регион за 2019-2024 годы составляет 4 395 человек, - доложила министр труда и занятости Иркутской области Наталья Воронцова.   

По состоянию на 1 сентября 2019 года, численность соотечественников, переселившихся в регион, составила 578 человек. В основном для переселения выбирают Иркутск, Братск и Братский район, Шелехов и Шелеховский район, Ангарск, Бодайбо, а также Иркутский район, Усольский район, Слюдянский район и другие территории.

В настоящее время министерством труда и занятости Иркутской области анализируется опыт субъектов Российской Федерации, принимающих участие в реализации Государственной программы в части предоставления региональными программами переселения дополнительных мер социальной поддержки, позволяющих повысить заинтересованность соотечественников в переселении в Иркутскую область. 


/ СИА /
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