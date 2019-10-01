Доля закредитованных заемщиков в Иркутской области - 13,6%

Доля граждан, предельная долговая нагрузка (ПДН) которых находится на уровне более 50% (высокая закредитованность), в 2019 году снизилась и составила 11,3%, или около 5 млн. человек от общего числа заемщиков. Об этом сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

При этом Иркутская область входит в ТОП-20 регионов с высокой долговой нагрузкой. Число закредитованных заемщиков в регионе составляет 13,6%.

Стоит отметить, что показатель закредитованности в целом по стране снижается уже 4 года подряд. При этом с 1 октября 2019 года вступает в силу обязательный расчет банками показателя предельной долговой нагрузки (ПДН) для кредитования заемщиков.

Меньше всего самых закредитованных заемщиков (ПДН - более 50%), было отмечено в Псковской области и Москве (по 7,9%), а также в Курганской (8,3%), Брянской (8,4%) и Рязанской (8,4%) областях. В то же время наибольшая доля самых закредитованных граждан, у которых ПДН находится на уровне более 50%, была зафиксирована в Амурской области (19,5%), Красноярском крае (16,6%), Республике Северная Осетия – Алания (16,2%).

«В целом, уровень долговой нагрузки российских заемщиков остается на приемлемом уровне, - отмечает генеральный директор НБКИ Александр Викулин. – При этом достаточно активно растет доля граждан с низким уровнем долговой нагрузки. Для этих заемщиков текущая ситуация с обслуживанием долговых обязательств не содержит каких бы то было существенных рисков. Кроме того, неуклонно снижается и доля самых закредитованных заемщиков, у которых на обслуживание кредитных обязательств уходит более 50% ежемесячных доходов. Как правило, это представители самых бедных слоев населения. У них долговая нагрузка остается наиболее высокой среди всех категорий граждан и им, соответственно, труднее всего обслуживать свои кредитные обязательства. И именно этой группе граждан станет все сложнее получить кредит после 1 октября».

Топ-20 регионов с наибольшей долей заемщиков с текущей долговой нагрузкой более 50% от общего кол-ва заемщиков, в %