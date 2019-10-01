Доля закредитованных заемщиков в Иркутской области - 13,6%

Доля граждан, предельная долговая нагрузка (ПДН) которых находится на уровне более 50% (высокая закредитованность), в 2019 году снизилась и составила 11,3%, или около 5 млн. человек от общего числа заемщиков. Об этом сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).
При этом Иркутская область входит в ТОП-20 регионов с высокой долговой нагрузкой. Число закредитованных заемщиков в регионе составляет 13,6%.
Стоит отметить, что показатель закредитованности в целом по стране снижается уже 4 года подряд. При этом с 1 октября 2019 года вступает в силу обязательный расчет банками показателя предельной долговой нагрузки (ПДН) для кредитования заемщиков.
Меньше всего самых закредитованных заемщиков (ПДН - более 50%), было отмечено в Псковской области и Москве (по 7,9%), а также в Курганской (8,3%), Брянской (8,4%) и Рязанской (8,4%) областях. В то же время наибольшая доля самых закредитованных граждан, у которых ПДН находится на уровне более 50%, была зафиксирована в Амурской области (19,5%), Красноярском крае (16,6%), Республике Северная Осетия – Алания (16,2%).
«В целом, уровень долговой нагрузки российских заемщиков остается на приемлемом уровне, - отмечает генеральный директор НБКИ Александр Викулин. – При этом достаточно активно растет доля граждан с низким уровнем долговой нагрузки. Для этих заемщиков текущая ситуация с обслуживанием долговых обязательств не содержит каких бы то было существенных рисков. Кроме того, неуклонно снижается и доля самых закредитованных заемщиков, у которых на обслуживание кредитных обязательств уходит более 50% ежемесячных доходов. Как правило, это представители самых бедных слоев населения. У них долговая нагрузка остается наиболее высокой среди всех категорий граждан и им, соответственно, труднее всего обслуживать свои кредитные обязательства. И именно этой группе граждан станет все сложнее получить кредит после 1 октября».
Топ-20 регионов с наибольшей долей заемщиков с текущей долговой нагрузкой более 50% от общего кол-ва заемщиков, в %
|
№
|
Регион
|
2019 год
|
1
|
Амурская область
|
19,5%
|
2
|
Красноярский край
|
16,6%
|
3
|
Республика Северная Осетия - Алания
|
16,2%
|
4
|
Оренбургская область
|
16,0%
|
5
|
Архангельская область
|
16,0%
|
6
|
Республика Коми
|
15,6%
|
7
|
Мурманская область
|
15,3%
|
8
|
Томская область
|
15,3%
|
9
|
Республика Удмуртия
|
15,1%
|
10
|
Кировская область
|
15,0%
|
11
|
Республика Марий Эл
|
14,9%
|
12
|
Республика Саха (Якутия)
|
14,8%
|
13
|
Новосибирская область
|
14,3%
|
14
|
Алтайский край
|
14,2%
|
15
|
Вологодская область
|
14,1%
|
16
|
Ульяновская область
|
14,0%
|
17
|
Костромская область
|
13,8%
|
18
|
Астраханская область
|
13,8%
|
19
|
Иркутская область
|
13,6%
|
20
|
Республика Мордовия
|
13,7%