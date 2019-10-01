Группа «Банд’Эрос», световое шоу и фейерверк. Иркутян приглашают 4 октября отметить 65-летие объединенной энергосистемы Иркутской области

Компания En+ Group проведет в рамках празднования 65-летия объединенной энергосистемы Иркутской области для жителей Иркутска музыкально-световое 3D-mapping шоу с концертом группы «Банд’Эрос».

Основное празднование 65-летнего юбилея Иркутской энергосистемы состоится 4 октября. Музыкально-световое шоу «Энергия эволюции» пройдет в сквере имени Кирова, рядом со зданием «Иркутскэнерго», напротив здания областного правительства. Всех гостей ждет интерактивная музыкально-развлекательная программа с выступлением местных артистов, конкурсами и призами. Хедлайнером вечера станет группа «Банд’Эрос», которая исполнит свои популярные песни.

«Гвоздем» программы праздника станет уникальное световое 3D-mapping шоу. Фасад здания областного правительства превратится в огромный экран, на который будет проецироваться оригинальное яркое видео. Гостей праздника ждет захватывающее объемное световое представление, разработанное с учетом геометрии здания. А завершится праздник фейерверком и дискотекой со световым сопровождением.

Владимир Кирюхин, генеральный директор компании En+ Group:

- C Иркутской областью нашу компанию связывают особые отношения. По сути – это сердце нашей корпорации. Здесь не только расположены наши ключевые энергетические активы. В этом регионе сконцентрированы все наши важнейшие программы модернизации и социального развития. Здесь живут и работают наши сотрудники. Именно поэтому в честь нашего юбилея мы хотим подарить Иркутску настоящий праздник, который надолго останется в сердцах иркутян.