«РУСАЛ ФестивAL #Наука» пройдет в Братске 9-12 октября

В третий раз в Братске пройдет РУСАЛ Фестиваль Наука. Это событие ждут взрослые и дети, сообщает Братская студия телевидения. Во-первых, здесь можно погрузиться в интересные опыты. Во-вторых, познакомиться с роботами. В-третьих, принять активное участие в научных дискуссиях приглашают организаторы проекта 12 октября.

Константин Кулинич, начальник департамента образования Братска:

– С первого года мероприятие стало ожидаемым, значимым для города. Как для школьников, так и для учителей. На «5» с плюсом каждый год проходили эти мероприятия в городе Братске. Это не только день науки. Это день открытий, день знаний. Прежде всего направленность профориентационная. Возрастных ограничений здесь нет. Учитывая интерес и массовость посещений данного мероприятия, в этом году центр развития образования будет регулировать потоки. Для того, чтобы максимальное количество участников смогли посетить мастер-классы, лекции.

Роман Лебедев, директор по персоналу БрАЗа компании РУСАЛ:

– Девятого октября будет экскурсия старшеклассников на завод. Десятого числа пройдет квест элемент будущего. Одиннадцатого числа для старшеклассников пройдут соревнования – «Кубок изобретателей». Двенадцатого числа приглашаем всех желающих жителей и гостей города в ТКЦ «Братск-Арт» на торжественное мероприятие.

Напомним, что в этом году фестиваль стартовал в Ереване. В ближайшие дни он пройдет в Иркутске. И уже на следующей неделе, с 9 по 12 число – в Братске. Интерактивные площадки будут работать в ТКЦ «Братск-АРТ» с 10 до 18 часов.