Владивосток примет первую региональную конференцию AI Journey

5 октября во Владивостоке состоится региональная конференция в рамках AI Journey, посвященная искусственному интеллекту и анализу данных. Регистрация на мероприятие открыта и доступна по ссылке: https://ai-journey.ru/ru/konferencii_v_regionah.

Конференция пройдет при поддержке Дальневосточного федерального университета. Основными темами выступлений спикеров станут вопросы машинного обучения, применения компьютерного зрения и NLP, использования технологий искусственного интеллекта в бизнесе и промышленности.

Мероприятие станет первым из семи региональных конференций проекта, проводимых в разных городах России по инициативе Сбербанка и крупнейших российских компаний. После Владивостока подобные форумы примут Екатеринбург, Казань, Калининград, Новосибирск, Санкт-Петербург и Томск.

AI Journey — серия мероприятий, посвященных искусственному интеллекту и анализу данных, включающая в себя международное онлайн-соревнование, крупнейшую в Восточной Европе конференцию специалистов в Москве, а также серию региональных конференций.

Центральная конференция пройдет 8 и 9 ноября в столичном «Экспоцентре». Ключевыми темами станут сильный искусственный интеллект (AGI), нейроморфные вычисления, развитие технологий компьютерного зрения, обработка естественного языка, речевой аналитики, новые методы и их применение в бизнесе.

Программа и регистрация на мероприятие AI Journey во Владивостоке доступны на сайте: www.ai-journey.ru.