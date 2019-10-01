Памятные монеты можно обменять в Банке «Приморье»

Банк «Приморье» представляет новую акцию — в октябре в кассах Банка можно обменять монеты мелкого номинала на памятные монеты номиналом 25 рублей. Монеты посвящены знаковым событиям истории нашей страны. Одна из них выпущена Банком России в серии « 75-летие полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады». Вторая серия монет посвящена Чемпионату Мира по футболу, который проходил в России в 2018 году.

К обмену на памятные монеты принимаются монеты мелкого номинала (1, 5, 10 и 50 копеек; 1, 2, 5 и 10 рублей). Акция проводится в следующих подразделениях:

г. Владивосток, ул. Светланская, 47;

г. Уссурийск, ул. Ушакова, 20;

г. Находка, ул. Школьная, 1а.

Сроки проведения акции — с 1 октября по 31 октября 2019 года*

* сроки проведения акции могут быть скорректированы в зависимости от наличия памятных монет.