Памятные монеты можно обменять в Банке «Приморье»

Банк «Приморье» представляет новую акцию — в октябре в кассах Банка можно обменять монеты мелкого номинала на памятные монеты номиналом 25 рублей. Монеты посвящены знаковым событиям истории нашей страны. Одна из них выпущена Банком России в серии «
К обмену на памятные монеты принимаются монеты мелкого номинала (1, 5, 10 и 50 копеек; 1, 2, 5 и 10 рублей). Акция проводится в следующих подразделениях:
- г. Владивосток, ул. Светланская, 47;
- г. Уссурийск, ул. Ушакова, 20;
- г. Находка, ул. Школьная, 1а.
Сроки проведения акции — с 1 октября по 31 октября 2019 года*
* сроки проведения акции могут быть скорректированы в зависимости от наличия памятных монет.