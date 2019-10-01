Новости

Памятные монеты можно обменять в Банке «Приморье»

1 октября 2019

Банк «Приморье» представляет новую акцию — в октябре в кассах Банка можно обменять монеты мелкого номинала на памятные монеты номиналом 25 рублей. Монеты посвящены знаковым событиям истории нашей страны. Одна из них выпущена Банком России в серии «75-летие полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады». Вторая серия монет посвящена Чемпионату Мира по футболу, который проходил в России в 2018 году.

К обмену на памятные монеты принимаются монеты мелкого номинала (1, 5, 10 и 50 копеек; 1, 2, 5 и 10 рублей). Акция проводится в следующих подразделениях:

  • г. Владивосток, ул. Светланская, 47;
  • г. Уссурийск, ул. Ушакова, 20;
  • г. Находка, ул. Школьная, 1а.

Сроки проведения акции — с 1 октября по 31 октября 2019 года*

* сроки проведения акции могут быть скорректированы в зависимости от наличия памятных монет.


/ СИА /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

65 лет Иркутской энергосистеме
Группа «Банд’Эрос», световое шоу и фейерверк. Иркутян приглашают 4 октября отметить 65-летие объединенной энергосистемы Иркутской области
«Иркутск задыхался от мелких котельных». Что изменилось в городе после строительства Ново-Иркутской ТЭЦ
Около 1500 иркутян приняли участие в «Энергичном велодне» компании En+ Group
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании