Форум «Цифровая эволюция бизнеса» для предпринимателей пройдет в Екатеринбурге 17 октября

В Екатеринбурге состоится знаковое для всех предпринимателей региона событие – форум «Цифровая эволюция бизнеса». Мероприятие организовано совместно с Министерством инвестиций и развития Свердловской области, Свердловским областным фондом поддержки предпринимательства, «ОПОРОЙ РОССИИ» и банком «Открытие» – одним из ведущих финансовых институтов, реализующих инновационные программы поддержки малого и среднего бизнеса.

Основное внимание на форуме направлено на предпринимателей, сделавших фокус на цифровой трансформации своего бизнеса. В рамках события пройдет пленарное заседание и три экспертные сессии о новых технологиях и решениях, позволяющих бизнесу эффективно перейти в цифру. Ведущие эксперты и владельцы цифровых бизнесов в области масштабирования, продвижения и автоматизации раскроют перед аудиторией форума новые возможности цифровой эволюции бизнеса. Предприниматели в процессе обмена опытом узнают о современных технологиях продвижения бизнеса.

Спикерами форума станут представители ведущих компаний, успешно развивающих цифровой бизнес в России, IT-компании, собственники малого и среднего бизнеса, заинтересованные в цифровых решениях, а также эксперты с кейсами цифровой трансформации:

Google (Ольга Суслова)

Yandex (Дарья Ишимова)

Vkontakte (Дмитрий Лушников)

и многие другие.

Форум пройдет 17 октября 2019 года в киноконцертном театре «Космос» Екатеринбурга, по адресу: ул. Дзержинского, 2.

Участие – бесплатное, по предварительной аккредитации. Зарегистрироваться на форум можно на сайте: http://openmsb.ru/