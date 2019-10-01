Владимирская область может стать одним из первых участников программы льготной сельской ипотеки при участии РСХБ

Реализация программы льготной ипотеки на селе по ставке 3% годовых, запуск которой намечен в России на 1 января 2020 года, стала одной из тем рабочей встречи заместителя Председателя Правления АО «Россельхозбанк» Дениса Константинова с Губернатором Владимирской области Владимиром Сипягиным.

Предоставление ипотеки под 3% – один из ключевых инструментов государственной программы комплексного развития сельских территорий, которая также включает в себя среди прочих мер модернизацию инфраструктуры, строительство дорог, распространение интернета.

«Приоритет работы Банка – сделать так, чтобы жизнь на селе была достойной, чтобы люди имели все возможности для полноценной реализации своих планов, в том числе по улучшению жилищных условий. При поддержке властей Владимирской области регион может стать одним из первых, где начнется реализация программы льготной сельской ипотеки», – сказал Денис Константинов.

«Уверен, что благодаря сельской ипотеке жители региона не захотят уезжать из своего родного края, а будут заниматься развитием хозяйства. У нас большой фронт работы, но вместе с Россельхозбанком мы сможем добиться поставленной цели – повысить уровень жизни на селе. Многолетний опыт банка позволит полноценно реализовывать государственную политику», – отметил Владимир Сипягин.