«МедТехСервис» начинает поставу глюкометров и тест-полосок в аптеки и медучреждения Приангарья

ООО «МедТехСервис» осуществило поставку 40 тысяч глюкометров и 232 тысяч упаковок с тест-полосками для измерения сахара в крови в учреждения здравоохранения и аптеки Иркутска и Иркутской области. Приборы и тест-полоски будут предоставлены на безвозмездной основе для льготной категории граждан региона, страдающих сахарным диабетом 1-го и 2-го типов.

Поставку своей продукции «МедТехСервис» осуществил по условиям выигранного у регионального министерства здравоохранения конкурса. Благодаря этому бюджет Иркутской области сэкономил 53 млн рублей. Также продукция «МедТехСервиса» начала поступать в аптечные сети региона на реализацию.

Напомним, в августе этого года «МедТехСервис» получил регистрационные удостоверения от Службы по надзору в сфере здравоохранения Российской Федерации, подтверждающие качество производимой предприятием продукции и дающие разрешение на ее продажу.

Производственная мощность «МедТехСервиса» — три миллиона упаковок по 50 тест-полосок и 500 тысяч глюкометров в год. Такой объем на 100% покроет потребность Иркутской области в расходных материалах для больных сахарным диабетом, а также обеспечит поставки в другие российские регионы и за рубеж. Руководство предприятия сообщает, что уже сейчас спрос на продукцию превышает объемы выпуска. Поэтому в следующем году завод планирует перейти на работу в две смены.

Сегодня на предприятии трудятся более пятидесяти человек. В штате химики, биохимики, радиоэлектронщики, операторы автоматизированных линий. Одним из приоритетов «МедТехСервиса» является привлечение молодых специалистов, получивших образование в вузах Иркутской области. Средний возраст сотрудников – 26 лет.

Напомним, что завод по производству глюкометров и тест-полосок для измерения уровня сахара в крови «МедТехСервиса» открылся в Иркутске 21 ноября прошлого года. Региональный инвестиционный проект был реализован года благодаря поддержке АО «Корпорация развития Иркутской области», которая вошла в уставной капитал «Медтехсервиса», а также выдала предприятию денежный заем в размере 327 млн рублей. С помощью этих средств «Медтехсервис» построил здание производственно-складского комплекса общей площадью четыре тысячи квадратных метров и здание административно-бытового комплекса. Производственное оборудование для «Медтехсервиса» было изготовлено по индивидуальному заказу у компании из Республики Корея и является одним из самых современных в мире.