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Столетний рубеж преодолели 125 жителей Иркутской области

1 октября 2019

1 октября отмечается Международный день пожилых людей. В Иркутской области доля пожилых людей, к которым относят лиц старше 65 лет, составляет 312,9 тыс. человек или 13% населения., сообщает Иркутскстат.

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При этом во многих городах и районах Приангарья лица старше трудоспособного возраста составляют четверть населения и больше. Так в Саянске, Свирске, Усть-Илимске, Катангском, Нижнеилимском, Слюдянском районах их удельный вес - 27%, в Усть-Илимском районе – 28%, Мамско-Чуйском – 29,6%. Возрастание доли старшего поколения связано с низкой рождаемостью и растущей продолжительностью жизни.

Средняя продолжительность жизни в Приангарье - 69 лет. Женский «век» длинней мужского на 12 лет (соответственно 75 лет и 63 года). Столетний рубеж в Иркутской области преодолели 125 человек (42 мужчины и 83 женщины).


/ СИА /
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