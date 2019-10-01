Благоустройство, строительство новой школы и Дома спорта. Глава Эхирит-Булагатского района рассказал о планах

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко сегодня провел рабочую встречу с избранным мэром Эхирит-Булагатского района Геннадием Осодоевым и председателем Думы этого муниципального образования Игорем Усовым. Во встрече также принял участие заместитель Губернатора – руководитель администрации Усть-Ордынского Бурятского округа Анатолий Прокопьев.

Глава Эхирит-Булагатского района планирует особое внимание уделять развитию социальной сферы. Геннадий Осодоев сообщил, что в селе Тугутуй планируется строительство детского сада на 60 мест, его примерная стоимость составит более 80 млн рублей. Проектно-сметная документация будет получена в конце этого года. Также практически готовы документы для строительства средней школы также на 60 мест в селе Алужино.

Еще один вопрос, который требует пристального внимания властей – строительство Дома спорта в поселке Усть-Ордынском. Оно было начато еще в 2002 году, а в марте 2005 года строительно-монтажные работы приостановили из-за отсутствия финансирования.

- Такой объект нам необходим. Округ – территория спортивная. В действующем ФОКе в Усть-Ордынском сейчас проходят спартакиады Иркутской области, другие соревнования, занимаются дети. Поэтому Дом спорта будет востребован, - рассказал Геннадий Осодоев.

Правительство Иркутской области в сентябре 2019 года направило в Министерство спорта РФ полный пакет проектной документации на завершение строительства Дома спорта, включая положительное заключение государственной экспертизы и положительное заключение о достоверности сметной стоимости, в целях выделения региональному бюджету в 2020-2021 годах дополнительного объема средств на софинансирование строительства этого объекта.

Глава Эхирит-Булагатского района отметил, что с каждым годом увеличивается население поселка Усть-Ордынский – за счет рождаемости и миграции. Поэтому назрела необходимость строительства школы на 616 мест с бассейном. Проектно-сметная документация уже разрабатывается, планируется, что до конца 2019 года она будет готова.

Кроме того, для развития окружного центра, в том числе благоустройства, планируется разработать отдельную программу. Губернатор Сергей Левченко поддержал это предложение, сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.