Половина россиян никогда не проходили групповые собеседования, и 23% относятся к ним негативно

Аналитики Авито Работа провели всероссийский опрос представителей массовых профессий с целью узнать отношение к групповым собеседованиям, деловым играм и похожим способам отбора на вакансии. Оказалось, что в целом по стране 42% респондентов принимали участие в подобных форматах. При этом более старшие кандидаты (65+ лет) относятся к таким собеседованиям более положительно, чем соискатели в любых других возрастных категориях.

42% россиян проходили групповые собеседования, деловые игры или похожие способы отбора, при этом женщины (46%) немного чаще мужчин (40%). 51% респондентов никогда с таким не сталкивались, а 7% затруднились ответить.

Чаще всего с групповыми собеседованиями встречались кандидаты в возрастных категориях 18-24 лет (48%) и 25-34 лет (49%). На третьем месте оказались возрастные соискатели: оказалось, что для категории 65+ групповые собеседования гораздо более частое явление, чем у респондентов в оставшихся возрастных группах. Реже всего групповые собеседования проходили кандидаты 45-54 лет: только 31% сообщили, что имели опыт участия в таком способе отбора.

Большинство россиян, а именно 43% ответивших, нейтрально относятся к групповым собеседованиям. 5% респондентов сообщили о негативном отношении к таким формам отбора, а 6% наоборот относятся к ним полностью положительно.

Мужчины чуть более равнодушны: вариант «нейтрально» выбрали 47% мужчин и 39% женщин. Женщины более категоричны в своих мнениях и чаще склоняются к вариантам «скорее отрицательно» или «скорее положительно», чем мужчины.

Процент отрицательно относящихся к групповым собеседованиям увеличивается с возрастом. Более 20% опрошенных старше 45 лет (45-54 и 55-64) ответили на вопрос о своем восприятии этих HR-инструментов «скорее отрицательно» и 5% респондентов выразили категорический негатив.