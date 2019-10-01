Проект строительства здания начальной школы №14 в Иркутске включили в перечень эффективных российских проектов

Проект строительства здания начальной школы №14 включен в реестр экономически эффективной проектной документации России и рекомендован для применения на территории страны. Об этом сообщил заместитель мэра – председатель комитета по градостроительной политике Александр Ким.

Ранее в такой реестр уже вошли иркутские типовые проекты строительства школ на 1275 мест в микрорайоне «Эволюция» и №19 в Академгородке, детских садов на улицах Бурденко, Зимняя, Сосновая, в переулке 20-й Советский, а также крытого тренировочного катка с искусственным льдом в микрорайоне Университетский.

– Реестр составляет Министерство строительства Российской Федерации для более эффективного ведения градостроительной политики в регионах. Практика повторного использования экономически эффективной проектной документации позволяет муниципалитетам значительно экономить затраты, сокращать сроки на проектирование и строительство, а также прохождение экспертиз. Например, наличие проектной документации в реестре Минстроя дает возможность Иркутску получить софинансирование не только из областного бюджета, но и из федерального, которое может достигать 79% от сметной стоимости строительства объекта , – пояснил заммэра.

Реализация проекта строительства начальной школы №14 на 525 мест уже начата. В рамках муниципального контракта от 29 августа 2019 г. ведутся работы по подготовке участка. Проектом предусмотрено возведение здания из четырех блоков, где расположатся 20 учебных кабинетов, в том числе группы продленного дня, две игровые комнаты для учащихся 1-3 классов, столовая, читальный зал, артистический холл, спортивный зал. Кроме этого, здание оборудуют лифтом, обеспечив доступ для маломобильных групп граждан.

Автор:Пресс-служба администрации города Иркутска