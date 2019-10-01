В Иркутске стартовала декада пожарной безопасности жилья

В Иркутске с 30 сентября по 9 октября 2019 года проходит декада пожарной безопасности жилья, сообщает пресс-служба мэрии города.

В ходе декады состоятся совместные рейды специалистов администрации города, представителей АО «Иркутскоблгаз» и сотрудников пожарной охраны по контролю за соблюдением правил пожарной безопасности. Особое внимание будет уделено газифицированным домам и домам частного сектора, где используются газовые баллоны.

С начала 2019 года на территории Иркутска зарегистрирован 761 пожар, на которых 29 человек получили травмы, из них – 7 детей. В аналогичный период прошлого года было зарегистрировано в 2 раза меньше пожаров. Кроме того, увеличилось и количество погибших на пожарах. В 2019 году эта цифра составила 13 человек, в аналогичный период прошлого года – 11. Основные причины возникновения пожаров – тепловое проявление электрического тока и неосторожное обращение с огнем.