Новости

В Иркутске стартовала декада пожарной безопасности жилья

1 октября 2019

В Иркутске с 30 сентября по 9 октября 2019 года проходит декада пожарной безопасности жилья, сообщает пресс-служба мэрии города.

В ходе декады состоятся совместные рейды специалистов администрации города, представителей АО «Иркутскоблгаз» и сотрудников пожарной охраны по контролю за соблюдением правил пожарной безопасности. Особое внимание будет уделено газифицированным домам и домам частного сектора, где используются газовые баллоны.

С начала 2019 года на территории Иркутска зарегистрирован 761 пожар, на которых 29 человек получили травмы, из них – 7 детей. В аналогичный период прошлого года было зарегистрировано в 2 раза меньше пожаров. Кроме того, увеличилось и количество погибших на пожарах. В 2019 году эта цифра составила 13 человек, в аналогичный период прошлого года – 11. Основные причины возникновения пожаров – тепловое проявление электрического тока и неосторожное обращение с огнем.


/ СИА /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

#ibrif: Байкальский риск-форум 2019
“Непрерывность – это уверенность бизнеса в том, что ‘мы здесь надолго’”. Инсайты и лайфхаки БРИФа-2019
БРИФ-2019: «Иркутская область в этом году дала много поводов, чтобы бизнесу подумать о непрерывности бизнеса»
Стала известна программа III Международного Байкальского риск-форума
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании