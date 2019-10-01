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В Иркутске пройдет день открытых дверей для налогоплательщиков

1 октября 2019

25 октября в УФНС России по Иркутской области состоится день открытых дверей для налогоплательщиков – физических лиц.

С 09.00 до 20.00 все желающие смогут узнать о порядке исполнения налоговых уведомлений по имущественным платежам, налогу на доходы физических лиц в системе оценки гражданами качества обслуживания в территориальных налоговых органах.

Специалисты налоговой службы расскажут о том, кто должен уплачивать налоги, в какие сроки, какие ставки и льготы применяются в Иркутске, а также ответят на другие вопросы граждан по теме налогооблажения.
Кроме того, все желающие смогут пройти процедуру регистрации в интернет-сервисе ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц». При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.


/ СИА /
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