«Это не премии, а компенсация за сверхурочную работу». Пресс-служба Губернатора опровергла информацию о сверхпремиальных для чиновников

Пресс-служба областного правительства опровергла распространяемую в соцсетях информацию о том, что иркутские чиновники получат сверхпремиальные за работу в зоне наводнения этим летом.

«Государственные гражданские служащие многих министерств и ведомств Иркутской области больше трех месяцев работают в пострадавших от наводнения территориях без выходных, не по восемь нормированных часов, а по 12 и более. Деньги, заложенные в бюджете, – это не премиальные, а компенсационные за сверхурочную работу. Это, во-первых, – поясняет Управление пресс-службы и информации Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.

– Во-вторых. Откуда взялась цифра 336,9 млн рублей? Это сумма 10 процентов годовых фондов оплаты труда тех государственных органов исполнительной власти Иркутской области, сотрудники которых безвылазно работают в зоне ЧС, например, министерства социального развития, опеки и попечительства, министерства строительства, дорожного хозяйства, министерства жилищной политики, энергетики, транспорта и связи. Компенсируя своим сотрудникам их внеурочную работу, эти ведомства не могут выйти за рамки 10 процентов годового фонда оплаты труда. Так что, ни о каких премиях в размере годовой заработной платы речи быть не может.

В-третьих. И Губернатор, и Председатель Правительства, и их замы, и министры не могут претендовать на получение компенсационных из этих 336,9 млн рублей, поскольку относятся к категории лиц, замещающих государственные должности. За сверхурочную работу выплаты получат государственные гражданские служащие, то есть рядовые сотрудники в должностях от консультантов до главных советников с весьма невысокими зарплатами».