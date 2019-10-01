Новости

Сергей Левченко: Сейчас есть шанс сделать Тулун более современным городом

1 октября 2019

Сегодня Губернатор Иркутской области провел встречу с мэром Тулуна Юрием Карихом, а также председателем местной думы Алексеем Колпаковым. Губернатор подчеркнул, что все основные решения, касающиеся восстановления территории после наводнения, приняты, теперь есть шанс сделать город более современным.

Читайте также:

«Это не премии, а компенсация за сверхурочную работу». Пресс-служба Губернатора опровергла информацию о сверхпремиальных для чиновников
1 октября 2019
Пострадавшие в наводнении получили свидетельства на приобретение жилья на сумму 12,8 млрд рублей
27 сентября 2019

Юрий Карих сообщил, что восстановительные работы по всем направлениям ведутся: по объектам ЖКХ основной объем по аварийно-восстановительным работам завершен, отопительный сезон начался по плану – источники включены, запасы угля есть. Юрий Карих обратил внимание на котельную в микрорайоне Угольщиков, где строятся жилые дома и объекты инфраструктуры – соответственно ее мощности не хватит уже в следующем году. Необходима модернизация – установка дополнительного четвертого котла. Сейчас муниципалитет просчитывает затраты с тем, чтобы заложить финансирование уже на следующий год.

- То, что было в городе – не вернешь. Но у нас есть шанс сделать город другим, более современным, более устойчивым в экономической части, надежным с точки зрения проживания людей. Для это сейчас есть и внутренние резервы, и помощь со стороны федеральных властей, - сказал Сергей Левченко.


/ СИА /
SIA.RU - Иркутский деловой портал
Материалы сюжета "Наводнение в Иркутской области 2019, последние новости":
Все материалы сюжета (544)


Реклама на сайте

#ibrif: Байкальский риск-форум 2019
“Непрерывность – это уверенность бизнеса в том, что ‘мы здесь надолго’”. Инсайты и лайфхаки БРИФа-2019
БРИФ-2019: «Иркутская область в этом году дала много поводов, чтобы бизнесу подумать о непрерывности бизнеса»
Стала известна программа III Международного Байкальского риск-форума
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании