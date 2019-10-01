Сергей Левченко: Сейчас есть шанс сделать Тулун более современным городом

Сегодня Губернатор Иркутской области провел встречу с мэром Тулуна Юрием Карихом, а также председателем местной думы Алексеем Колпаковым. Губернатор подчеркнул, что все основные решения, касающиеся восстановления территории после наводнения, приняты, теперь есть шанс сделать город более современным.
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Юрий Карих сообщил, что восстановительные работы по всем направлениям ведутся: по объектам ЖКХ основной объем по аварийно-восстановительным работам завершен, отопительный сезон начался по плану – источники включены, запасы угля есть. Юрий Карих обратил внимание на котельную в микрорайоне Угольщиков, где строятся жилые дома и объекты инфраструктуры – соответственно ее мощности не хватит уже в следующем году. Необходима модернизация – установка дополнительного четвертого котла. Сейчас муниципалитет просчитывает затраты с тем, чтобы заложить финансирование уже на следующий год.
- То, что было в городе – не вернешь. Но у нас есть шанс сделать город другим, более современным, более устойчивым в экономической части, надежным с точки зрения проживания людей. Для это сейчас есть и внутренние резервы, и помощь со стороны федеральных властей, - сказал Сергей Левченко.