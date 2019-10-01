Сергей Левченко: Сейчас есть шанс сделать Тулун более современным городом

Сегодня Губернатор Иркутской области провел встречу с мэром Тулуна Юрием Карихом, а также председателем местной думы Алексеем Колпаковым. Губернатор подчеркнул, что все основные решения, касающиеся восстановления территории после наводнения, приняты, теперь есть шанс сделать город более современным.

Юрий Карих сообщил, что восстановительные работы по всем направлениям ведутся: по объектам ЖКХ основной объем по аварийно-восстановительным работам завершен, отопительный сезон начался по плану – источники включены, запасы угля есть. Юрий Карих обратил внимание на котельную в микрорайоне Угольщиков, где строятся жилые дома и объекты инфраструктуры – соответственно ее мощности не хватит уже в следующем году. Необходима модернизация – установка дополнительного четвертого котла. Сейчас муниципалитет просчитывает затраты с тем, чтобы заложить финансирование уже на следующий год.

- То, что было в городе – не вернешь. Но у нас есть шанс сделать город другим, более современным, более устойчивым в экономической части, надежным с точки зрения проживания людей. Для это сейчас есть и внутренние резервы, и помощь со стороны федеральных властей, - сказал Сергей Левченко.